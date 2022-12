EU-Austritt sorgt für hohe Kosten – Grossbritannien spürt den Brexit-Schmerz Auf der Insel merken viele erst jetzt richtig, wie sehr der EU-Austritt dem Land ökonomisch schadet. Die Regierung versucht aber, die Diskussion zu vermeiden.

Alexander Mühlauer

Eine Anti-Brexit-Werbung neben einer Autowerkstatt im nordenglischen Huddersfield. Das Land spürt die Folgen des EU-Austritts. Foto: Oli Scarff (AFP)

Wenn es in der Wissenschaft einen Brexit-Konsens gibt, dann ist es wohl dieser: Der EU-Austritt hat Grossbritannien wirtschaftlich geschadet, die Frage ist nur, wie sehr. An der London School of Economics versucht man schon seit Längerem, Antworten darauf zu finden, in dieser Woche war es wieder so weit. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie untersuchten Ökonomen, ob Lebensmittel wegen des Brexits teurer geworden sind. Ergebnis: Ja, und zwar deutlich.