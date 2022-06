Unterseen-Interlaken – Gross angelegte Feuerwehrübung im Spital Interlaken Die Feuerwehr Bödeli übte im Abbruchobjekt des Spitals Interlaken an der Weissenaustrasse den Ernstfall. Peter Wenger

Die Feuerwehr Bödeli bei ihrer Übung im Ostflügel des Spitals Interlaken in Unterseen. Foto: Peter Wenger

Punkt 19 Uhr erreichte am Mittwoch der Notruf «Brandausbruch im Spital Interlaken!» die Alarmzentrale der Feuerwehr Bödeli. Innert weniger Minuten fuhren zwei Einsatzleiterfahrzeuge gefolgt von einem Atemschutzfahrzeug, einer Autodrehleiter und einem Tanklöschfahrzeug samt Mannschaft vor. Regenschauer hin oder her, auf die rund dreissig Feuerwehrleute in Vollmontur wartete ein anspruchsvoller Einsatz im Übungsobjekt an er Weissenaustrasse.