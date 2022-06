Mehr als einen Zentimeter lang – Grösstes Bakterium der Welt entdeckt Um «Thiomargarita magnifica» zu sehen, ist kein Mikroskop nötig. Der Einzeller stellt die gängige Lehrmeinung völlig auf den Kopf. Hanno Charisius

So sieht das neu aufgetauchte Bakterium im Mikroskop aus. Foto: AFP

Auf abgestorbenen Mangrovenblättern vor der Karibikinsel Guadeloupe hat ein internationales Forscherteam Bakterien entdeckt, die etwa einen Zentimeter lang sind und sich mit blossem Auge beobachten lassen. Die bislang bekannten grössten Einzeller sind etwa fünfzigmal kleiner. Die allermeisten Bakterienarten sind so winzig, dass sie sich nur unter einem Mikroskop studieren lassen. Der Meeresbiologe Jean-Marie Volland, der an der ersten Untersuchung der Riesenbakterien beteiligt war, vergleicht den Fund «mit der Entdeckung eines Menschen, der gross ist wie der Mount Everest». Die Gruppe um Volland vom Joint Genome Institute am Lawrence Berkeley National Laboratory gab dem Riesenbakterium den Namen Thiomargarita magnifica.