Grösster Aktionär setzt Sunrise unter Druck

6,3 Milliarden Franken wäre der Deal zwischen UPC und Sunrise schwer; ein neuer Riese auf dem Telekommunikationsmarkt geboren. Sunrise hätte Zugang zu Kabelnetzkunden und dem TV-Markt. Doch der grösste Aktionär von Sunrise – das deutsche Unternehmen Freenet – hat sich nun gegen eine Übernahme ausgesprochen. Freenet, die immerhin fast 25 Prozent der Sunrise-Aktien hält, sieht die Übernahme schon länger kritisch. Und die Stimme von Freenet hat Gewicht. Kein anderer Aktionär hält auch nur ansatzweise so viele Aktien wie Freenet. Schon mehrfach hat das Unternehmen seit der Ankündigung der Übernahme versucht, die Bedingungen neu zu justieren. Bisher ohne Erfolg. Sunrise will das Geschäft so durchziehen, wie man es aufgegleist hatte.