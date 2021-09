Abbau eines Monuments in den USA - Grösste Südstaaten-Statue darf vom Sockel geholt werden

Erinnerungskultur in den USA – Grösste Südstaaten-Statue darf vom Sockel geholt werden Die «Black Lives Matter»-Bewegung hat schon viele Monumente in den Vereinigten Staaten gestürzt. Nach langen Rechtsstreitigkeiten wurde nun auch die grösste Konföderierten-Statue entfernt.

Konföderierten-General Robert E. Lee: Nach 130 Jahren vom Podest gehoben. Foto: Jim Lo Scalzo (Keystone/EPA)

Im Streit um den Umgang mit dem Erbe der Sklaverei ist im US-Bundesstaat Virgina die grösste Südstaaten-Statue der USA entfernt worden. Die zwölf Tonnen schwere Reiterstatue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee in Virginias Hauptstadt Richmond wurde am Mittwoch mit einem Kran von ihrem zwölf Meter hohen Podest gehoben. Hunderte jubelnde Menschen verfolgten den Abbau des Monuments.

Virginias demokratischer Gouverneur Ralph Northam sprach von einem «historischen Tag». Der Bundesstaat könne jetzt nach vorne blicken und zeigen, dass er für «Vielfalt» stehe und jeden willkommen heisse. Die Statue soll in einem Lager aufbewahrt werden, bis beschlossen ist, was mit ihr passiert. Die Zukunft des Granit-Podestes ist ebenfalls noch nicht geklärt.

134 Jahre alte Zeitkapsel gesucht Infos einblenden Ein Zeitungsbericht von 1887 legt nahe, dass im Sockel der nun entfernten Reiterstatue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee eine Zeitkapsel versteckt ist. Darin sollen Erinnerungsstücke wie ein US-Silberdollar und eine Sammlung von Knöpfen enthalten sein. Das Interesse von Historikern wurde jedoch vor allem geweckt, weil erwähnt wird, dass auch ein Bild vom Totenbett des 16. Präsidenten der USA, Abraham Lincoln, in der Kapsel versteckt sein soll. Über 60 Gegenstände werden in der 134 Jahre alten Zeitkapsel vermutet, berichtet die Huffington Post. Arbeiter suchen nach der Kapsel mit Radargeräten. Gefunden wurde die Kapsel noch nicht. Es wurde beschlossen, eine neue Zeitkapsel in den Grundstein zu legen. Der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam sagte, die Kapsel solle widerspiegeln «wer wir im Jahr 2021 sind». Unter anderem soll eine abgelaufene Pfizer Covid-Impfung und einen «Black Lives Matter» Sticker in der neuen Zeitkapsel sein.

Die Reiterstatue war 1890 in Richmond – im Amerikanischen Bürgerkrieg die Hauptstadt der Südstaaten – aufgestellt worden. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota im Mai 2020 ordnete Northam an, das Monument zu entfernen. Vergangene Woche gab der Oberste Gerichtshof von Virginia schliesslich nach langen Rechtsstreitigkeiten grünes Licht für den Abbau.

Floyds Tod hatte nicht nur landesweite «Black Lives Matter» Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze ausgelöst, sondern auch eine intensive Debatte über Geschichte und Erbe der Sklaverei. Im Amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 hatten die Südstaaten für den Erhalt der Sklaverei gekämpft.

Abo US-Gedenktag zum Ende der Sklaverei «Grosse Nationen ignorieren ihre schmerzhaftesten Momente nicht» Der Umgang mit Statuen, die Generäle der Konföderierten ehren, sorgt immer wieder für hitzige Debatten. Kritiker sehen sie als Symbole des Rassismus und Verklärung der Geschichte des Bürgerkriegs. Insbesondere konservative Politiker argumentieren dagegen, die Statuen würden das historische Erbe des Südens würdigen. Ein Abbau der Monumente bedeute, Geschichte auszulöschen.

Im Juli wurde in der ebenfalls in Virginia gelegenen Stadt Charlottesville eine andere bekannte Statue von General Lee entfernt. Ein Streit um das Schicksal des Standbilds hatte 2017 zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Bei einer Demonstration rechtsextremer Gruppen für den Erhalt des Denkmals wurde eine Gegendemonstrantin getötet.

Von Mexiko bis Zürich

Nicht nur in den USA wird mit dunklen Kapiteln der Geschichte gerungen. Im Zuge der «Black Lives Matter»-Proteste rückte der Umgang mit Denkmälern, welche für in Sklavenhandel verstrickte Persönlichkeiten errichtet wurden, weltweit ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Zum einen legten Demonstrierende selbst Hand an. So zum Beispiel im englischen Bristol, welches als englische Hafenstadt jahrhundertelang vom Sklavenhandel profitierte. Dort versenkten im Juni 2020 Demonstrantinnen eine Statue des Sklavenhändlers Edward Colston im Fluss.

Kurz vor der Versenkung im Fluss: Das heruntergestürzte Denkmal von Edward Colston. Foto: Ben Birchall (PA via AP/Keystone)

Zum anderen reagierten auch Politiker auf die neu entfachte Debatte zum öffentlichen Umgang mit der Geschichte der Sklaverei. So liess Londons Bürgermeister Sadiq Khan die Bronzestatue des schottischen Sklavenhalters und Kaufmanns Robert Milligan vom Sockel nehmen.

Die belgische Hafenstadt Antwerpen entfernte eine bereits stark beschädigte Statue von König Leopold II. Kurz vor Mexikos 200. Unabhängigkeitstag kündigten nun gemäss AFP auch die Behörden von Mexiko-Stadt an, ein Denkmal von Christoph Kolumbus durch eine Frauenskulptur der ausgelöschten indigenen Kultur der Olmeken zu ersetzen.

Auch in der Schweiz wurde die Aufarbeitung der historischen Verstrickung der Schweiz in den Sklavenhandel durch «Black Lives Matter» befeuert. So gab die Stadt Zürich eine Studie zur Beteiligung der Stadt Zürich und ihren Einwohnern an Sklaverei und Sklavenhandel in Auftrag. Der Bericht des historischen Seminars der Universität zeigte, wie mannigfach die Stadt mit diesem dunklen Kapitel der Geschichte verbunden war.

