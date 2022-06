Mehrfachraketenwerfer für Ukraine – «Grössere Sprengkraft, Präzision und Reichweite» Die ukrainische Armee bekommt von den USA moderne Raketensysteme. Können die neuen Waffen die russischen Angreifer aufhalten? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Sebastian Gierke

Schon wenige dieser Waffensysteme können einen Unterschied machen: Abschüsse des amerikanischen M142-Himars-Raketenwerfers bei der Militärübung «African Lion» im Südosten von Marokko vor einem Jahr. Foto: AFP

Im Donbass ist der Druck auf die ukrainischen Verteidiger in den vergangenen Wochen und Tagen gewachsen. Das liegt vor allem an der Taktik der russischen Streitkräfte: Sie haben an wenigen Stellen der Front grosse Verbände zusammengezogen, vor allem Artillerie. Sie feuern tagelang auf Gebiete von wenigen Quadratkilometern und zerstören die Stellungen der Verteidiger. Kurz: Sie schiessen sich den Weg frei. Die Verluste der Russen sind allerdings sehr hoch. Und die Intensität ihrer Angriffe hat zuletzt abgenommen.