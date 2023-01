Thun: Auftakt zur Fasnacht 2023 – «Gring hoch» nach drei Jahren Pause «Scho lang här» lautet das diesjährige Motto der Thuner Fasnacht – passend zur zweijährigen Zwangspause. Das sah auch der Thuner Gemeinderat so, der am Donnerstagabend komplett zur Zepterübergabe erschien. Heinerika Eggermann Dummermuth

Es regnet Konfettischlangen über den Gemeinderat und die neue Regierung, den Gringerat. Foto: Patric Spahni

Es ist so weit: Die fünfte Jahreszeit hat begonnen – und damit herrscht bis Sonntag fasnächtliches Narrentreiben mit «schränziger» Guggenmusik in der Thuner Altstadt. Nach drei Jahren Pause – «scho lang här…» – übergab Stadtpräsident Raphael Lanz am Donnerstagabend zusammen mit dem gesamten Thuner Gemeinderat, dem neu erkorenen Thuner Stadtratspräsidenten Manfred Locher und Stadtschreiber Bruno Huwyler das goldene Stern-Zepter an den Obergring Jürg Burkhart.