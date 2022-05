Passöffnung in dieser Woche – Grimsel geht auf Der Grimselpass wird bereits vor Auffahrt für die Sommersaison geöffnet. Beim Sustenpass wird es voraussichtlich Anfang Juni. Bruno Petroni

Ab Mittwoch wieder offen: Der Grimselpass. Foto: Bruno Petroni

Der Grimselpass wird am Mittwoch geöffnet. Das entspricht einem der frühesten Öffnungstermine seit dem Beginn der statistischen Erfassung vor 72 Jahren. Noch früher erfolgte die Freigabe des Alpenübergangs ins Goms erst fünf Mal – nämlich in den Jahren 1964 (21. Mai), 1971 (20.), 1998 (21.), 2002 (24.) und im Rekordjahr 2011, wo die Grimsel schon am 7. Mai geöffnet worden ist. Acht Mal in den letzten 13 Jahren wurde es für den Beginn der Sommersaison jeweils Juni.