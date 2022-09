Ein Verletzter in Zweisimmen – Grillhaus komplett niedergebrannt In Zweisimmen hat in der Nacht auf Freitag ein Grillhaus auf einem Campingplatz gebrannt. Ein Mann erlitt Verbrennungen und wurde ins Spital gebracht.

Einsatzfahrzeug der Kantonspolizei Bern. (Symbolbild) Foto: Bruno Petroni

Die Meldung zu einem Brand eines Grillhauses auf einem Campingplatz am Ey-Gässli in Zweisimmen erreichte die Kantonspolizei Bern am frühen Freitagmorgen kurz nach 1 Uhr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Zweisimmen und Saanen rückten sofort aus, um das Grillhaus zu löschen, das in Vollbrand stand. Die rund 40 Feuerwehrangehörigen konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

«Ein Übergreifen auf das nebenstehende Campinghaus konnte verhindert werden, jedoch entstand Sachschaden am Gebäude sowie an einer Gartenhecke», steht in der Mitteilung der Kantonspolizei. Ein Bewohner des Campinghauses erlitt Verbrennungen. Er wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Eine weitere Person wurde ebenfalls zur Kontrolle ins Spital mitgenommen. Zwei weitere Campingbewohnende mussten vorsorglich evakuiert werden.

Wegen der angrenzenden Bahnlinie stand auch die Feuerwehr der BLS im Einsatz. Der Bahnverkehr war jedoch nicht eingeschränkt. Aus Sicherheitsgründen musste die Stromversorgung auf dem gesamten Campingplatz kurzzeitig unterbrochen werden. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

pd

