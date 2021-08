Young Boys gastieren bei Sion – Grillieren im Wallis – der spezielle Protest der YB-Fans Die Anhänger der Young Boys rufen zu einer Protestaktion in Sitten auf. Die Ambiance wird nicht nur deshalb gewöhnungsbedürftig sein. Dominic Wuillemin

Weil die Walliser Behörden bei Massnahmen vorpreschten, befindet sich die organisierte Fanszene weiterhin im Protest. Foto: Christian Pfander

Es hat schon fast Tradition: Diese Woche ist das neue YB-Meisterbuch erschienen, das vierte in Folge. Neben dem Rückblick auf all die erfolgreichen Meilensteine wird das über 200-seitige Buch mit seinen Bildern aus leeren Stadien und von Spielern mit Masken dereinst auch als Dokument einer sehr speziellen Zeit dienen.

Die Gesellschaft und damit auch der Fussball befinden sich gerade auf dem langen Weg zurück in die Normalität. Zuschauer dürfen wieder in die Stadien, sofern sie die GGG-Regel erfüllen. Wobei die organisierte Szene (bis auf Luzern) aus Protest gegen geschlossene Gästesektoren in der Westschweiz und personalisierte Tickets beim FC Sion und bei Lausanne weiterhin auf den Stadionbesuch verzichtet. Initiiert wurde die Verschärfung der Vorschriften von den Walliser Behörden.