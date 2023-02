Illegale Migration – Grenzschützer verzeichnen Rekord – Italien verhängt Rücknahme-Stopp Die Behörden verzeichnen seit Anfang 2023 fast doppelt so viele illegale Aufenthalte wie vor einem Jahr. Italien nimmt die Asylsuchenden nicht mehr zurück. Cyrill Pinto Mischa Aebi

Eine Hundeeinheit des Grenzschutzes am Bahnhof Chiasso: Hier werden laut aktuellen Zahlen die meisten illegalen Migranten aufgegriffen. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Basel, Badischer Bahnhof, Mittwochnachmittag: Deutsche Grenzbeamte postieren sich auf Gleis 4, wo in wenigen Minuten der ICE aus Chur einfährt und dann weiter nach Hamburg rollt. Im Zug, der in Sargans und Zürich hält, sitzen oft Geflüchtete, die aus Österreich illegal in die Schweiz einreisen. Ihr Ziel: Deutschland, Frankreich oder England – dort wollen sie ein Asylgesuch einreichen. Die deutschen Beamten kontrollieren zurzeit jeden Zug. Illegale Migranten werden konsequent zurückgewiesen.