Wir sind konfrontiert mit einer besonderen Zeit, in der uns plötzlich Grenzen bewusst gesetzt werden. Vorher gab es Anlass anzunehmen, dass vieles grenzenlos sei – grenzenlose Freiheit, grenzenloses Wachstum der Wirtschaft, grenzenlose Kommunikation und Information, grenzenloser Reichtum und Wohlstand, grenzenlos reisen und das Leben geniessen, grenzenloser Spass und Vergnügen, und so weiter und so fort.

Und dann taucht so ein winzig kleines Virus auf und macht uns unsere eigene Begrenztheit in brutaler Weise deutlich!

Dabei haben wir vergessen, dass es natürlicherweise Grenzen gibt. In der Natur sehen wir jeden Herbst die Grenzen des pflanzlichen Wachstums, wenn die Blätter bunt werden und die Herbststürme die Wälder entlauben. Die Naturgesetze markieren die Grenzen in der Schöpfung, die wir nicht durchbrechen können. Selbst die glitzernden Sterne am Himmel sind nicht unendlich, und manche von ihnen haben ihre Grenzen schon lange erreicht und sind erloschen, auch wenn wir sie immer noch in der Nacht leuchten sehen. Und dann taucht so ein winzig kleines Virus auf und macht uns unsere eigene Begrenztheit in brutaler Weise deutlich!