Ausgangslage

Gesundheitsminister Alain Berset hat am Mittwoch vor den Bundeshausmedien die Kantone kritisiert. «Dass die Kantone Wahleingriffe nicht verschieben, ist nicht akzeptabel», sagte er.

Es gebe Kantone, die nicht notwendige Eingriffe aufgeschoben hätten, die Mehrheit der Kantone jedoch nicht. Berset stellte klar, dass die Verantwortung für die Kapazität der Intensivbetten bei den Kantonen liegt: «Das Parlament hat die Verantwortung den Kantonen übertragen. Sie müssen sicherstellen, dass genügend Betten auf den Intensivstationen vorhanden sind.» Es gebe derzeit einen «Koordinationsmangel».

Der Bundesrat habe deshalb zusammen mit der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) einen Brief an die Kantone geschickt. Das Schreiben liegt der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor. Dass die Kapazität bei den Intensivbetten regional und eventuell bald national erreicht werde, sei ein realistisches Szenario, heisst es in dem Brief.

Massnahmen greifen langsam

Die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus würden langsam greifen, sagte Berset. «Wir haben jetzt eine Verdoppelung der Fallzahlen in zehn Tagen und nicht mehr in einer Woche.»

Es brauche noch etwas Zeit, um diese Entwicklung weiter zu beobachten. «Greifen die Massnahmen nicht, müssen wir wieder handeln, um die Zahlen weiter zu senken.» Das Ziel sei klar: «Wir möchten eine Trendumkehr erwirken, damit es nicht zu einer Überlastung der Intensivstationen kommt.»

Bundesrat Alain Berset (rechts) spricht an der Seite von Viola Amherd und Ueli Maurer während der letzten Medienkonferenz des Bundesrates am Mittwoch. (4. November 2020) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Bundesrat stellt Details der Corona-Härtefallregeln zur Diskussion

Der Bundesrat will Härtefälle, die besonders unter der Corona-Krise leiden, zusätzlich finanziell unterstützen. Der Bund beteiligt sich zur Hälfte an kantonalen Massnahmen. Laut Finanzminister Ueli Maurer sind noch einige Fragen offen – etwa, wie viel Geld nötig ist.

Die Landesregierung hat am Mittwoch den Verordnungsentwurf über cin Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie in die Vernehmlassung geschickt. Die Grundsätze hatte das Parlament in der Herbstsession verabschiedet.

Die Härtefallregelung kommt bei Unternehmen zum Tragen, die zusätzlich zu den anderen Massnahmen auf Hilfe angewiesen sind. Gemäss dem Vorschlag des Parlaments und des Bundesrats gilt ein Unternehmen als Härtefall, das verglichen mit den Vorjahren 40 Prozent an Umsatz verloren hat. «Wenn die Voraussetzungen sich ändern sollten, wäre der Bundesrat bereit, das Gesetz mit einem dringlichen Verfahren anzupassen», sagte Maurer. Es sei nun erst einmal darum gegangen, möglichst schnell zu handeln.

Mehr Geld notwendig

Der Bundesbeitrag wurde im Verordnungsentwurf auf maximal 200 Millionen Franken festgelegt. In Anbetracht der im Raum stehenden Forderungen sei das sicher zu wenig, sagte Maurer. «Die Zahl muss überarbeitet werden.»

Auch die Frage, welche Branchen von der Regelung profitieren sollen, ist laut Maurer noch nicht restlos geklärt. Im Covid-Gesetz ist von Unternehmen in der Wertschöpfungskette der Eventbranche, Schaustellern, Dienstleistern der Reisebranche sowie touristischen Betrieben die Rede.

Klar ist laut dem Bundesrat, dass die konkrete Ausgestaltung der Härtefallhilfen in der Zuständigkeit der Kantone liegt. Es stehe ihnen frei, in ihren Regelungen Bürgschaften, Garantien, Darlehen und/oder À-fonds-perdu-Beiträge vorzusehen, sagte Maurer. Letztere sind auf maximal 10 Prozent des Umsatzes 2019, höchstens aber auf 500'000 Franken pro Unternehmen beschränkt (davon 250'000 Franken vom Bund).

Aufgrund der Dringlichkeit dauert die Vernehmlassung lediglich zehn Tage. Die Regelung soll auf den 1. Dezember 2020 in Kraft treten. Gestützt auf die Verordnung sollen Massnahmen der Kantone unterstützt werden können, die seit Inkrafttreten des Covid-19-Gesetzes am 25. September 2020 zugesichert oder ausbezahlt worden sind.