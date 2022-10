Nachfolge von Ueli Maurer – Die Grünen verzichten auf Bundesrats­kandidatur Die Partei hat heute entschieden, dass sie für die Nachfolge von SVP-Bundesrat Ueli Maurer auf eine Kandidatur verzichtet. UPDATE FOLGT

Haben den Entscheid der Öffentlichkeit heute mitgeteilt (v.l.n.r.) Ständerätin Lisa Mazzone, Nationalrätin Aline Trede und Nationalrat und Parteipräsident Balthasar Glättli. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Grüne Partei der Schweiz verzichtet «aus strategischen Gründen» auf einen Angriff auf den frei werdenden Sitz der SVP im Bundesrat. Wie die Fraktionsspitze am Dienstag in Bern mitteilte, will sie die Zeit nicht für ein abgekartetes Spiel unter den anderen Parteien «vergeuden».

Erst am Montag hatte sich die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger aufs Kandidaten-Karussell gesetzt. Damit ist sie die erste Frau, die für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer kandidiert. (Hier gehts zu unserem Kommentar zu Maurers Rücktritt: Ein Geschenk für die SVP.)

Blöchligers Kandidatur ist bereits die zweite aus der Zentralschweiz: Auch der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler will Bundesrat werden. Ferner kandidieren zwei Männer aus dem Kanton Bern, Nationalrat Albert Rösti und Ständerat Werner Salzmann.

red/SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.