Greenpeace demonstriert 2021 am Paradeplatz gegen Greenwashing. Wie eine aktuelle Studie zeigt, halten fast 90 Prozent der CO₂-Zertifikate nicht, was sie versprechen.

Am Mittwoch hat der Konsumentenschutz beim Staatssekretariat für Wirtschaft eine Beschwerde wegen Greenwashing gegen acht Schweizer Unternehmen eingereicht. Eine Analyse habe gezeigt, dass viele Werbeaussagen übertrieben oder sogar haltlos seien.

Fakt ist, dass heute kaum eine Firma in der Lage ist, restlos alle Treibhausgas­emissionen zu vermeiden. Um die Lücke zu schliessen, kaufen viele auf freiwilliger Basis CO₂-Zertifikate aus Klimaschutzprojekten ein. Das sind zum Beispiel Projekte zum Schutz von Wäldern oder zur Förderung von erneuerbaren Energien. Damit soll an anderen Orten das CO₂ eingespart werden, das die Unternehmen selbst noch nicht einsparen können oder wollen.

Die heute übliche Praxis der CO₂-Vermeidung ist eine Scheinlösung.

Wie eine aktuelle Studie zeigt, halten fast 90 Prozent dieser CO₂-Zertifikate nicht, was sie an CO₂-Vermeidung versprechen. Denn niemand kann sagen, ob der gegenwärtig vor der Rodung geschützte Wald auch in 100 Jahren noch steht. Windparks werden in der Regel auch dann gebaut, wenn sie keinen finanziellen Zustupf von Kompensations­anbietern erhalten. Hier führen die CO₂-Zertifikate in der Regel zu keiner zusätzlichen CO₂-Reduktion.

Die heute übliche Praxis der CO₂-Vermeidung ist somit eine Scheinlösung. Der Konsumentenschutz hat recht, wenn er diese Praxis anprangert.

Besser als die günstigen und heute weitverbreiteten Projekte zur Vermeidung von CO₂-Emissionen sind solche, bei denen CO₂ langfristig aus der Atmosphäre entfernt wird, sogenannte CO₂-Entnahme-Zertifikate. Ein Beispiel ist der Einfang von CO₂ aus der Luft und dessen langfristige Einlagerung im Untergrund. Ein anderes ist Pflanzenkohle, die aus landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt wird. Darin ist Kohlenstoff langfristig gebunden. Auf Feldern ausgebracht, fördert Pflanzenkohle die Produktivität in der Landwirtschaft.

Die CO₂-Entnahme ist heute noch vergleichsweise teuer. Aber wenn Firmen entsprechende Zertifikate kaufen, können sie ihre verbleibenden Emissionen tatsächlich kompensieren, nicht nur scheinbar. Sie können netto null Emissionen erreichen, wie es die ganze Schweiz bis 2050 anstrebt.

Wer sich bereits heute mit Klimaneutralität oder gar Klimapositivität brüstet, könnte ein Eigengoal schiessen.

Einige Unternehmen gehen schon in diese Richtung. Die Swiss Re verfolgt beispielsweise das Ziel, bis 2030 netto null Emissionen zu erreichen. Auch bei der Swiss Re geht es darum, zunächst die eigenen Emissionen so weit wie möglich zu senken – der Rest wird sukzessive mit teuren, aber auch wirksamen CO₂-Entnahme-Zertifikaten beglichen. Auch Microsoft hat in dieser Hinsicht Vorbildcharakter: Bis 2050 möchte das Unternehmen sogar alle Treibhausgase aus der Atmosphäre holen, die es seit seiner Gründung 1975 in die Luft geblasen hat.

Schweizer Firmen sollten zuerst alles tun, um die eigenen Emissionen zu senken. Das gelingt durch den Einkauf von Ökostrom, durch die Steigerung der Energieeffizienz, durch den Umstieg auf Elektromobilität und viele weitere Massnahmen. Und beim Rest sind die zunehmend auf den Markt kommenden CO₂-Entnahme-Zertifikate der Goldstandard.

Damit netto null CO₂ zu erreichen, ist ein längerfristiges Projekt. Wer sich stattdessen bereits heute mit Klimaneutralität oder gar Klimapositivität brüstet, könnte ein Eigengoal schiessen. Nämlich dann, wenn die Firma plötzlich wegen möglicher Irreführung der Konsumentinnen und Konsumenten am Pranger steht.

Joachim Laukenmann ist Redaktor im Team Wissen. Seine Schwerpunkte sind Physik, Astronomie, Mobilität, Energie und Klimawandel. Er hat Physik studiert und in Kosmologie promoviert. 2008 erhielt er den Alstom Journalistenpreis. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus. Mehr Infos @JoLauki

