Waghalsige Kletteraktion – Greenpeace-Aktivisten seilen sich an Kirchenfeldbrücke ab Am Samstagnachmittag führte Greenpeace an der Berner Kirchenfeldbrücke eine Aktion durch, um die Bevölkerung auf ihren Umgang mit Wegwerfprodukten zu sensibilisieren.

Plötzlich hingen überdimensionierte Messer und Gabeln an der Kirchenfeldbrücke: Am Samstagnachmittag führten 15 Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace in Bern eine Aktion durch. Sie seilten sich ab und liessen Transparente, Teller und Besteck von der Brücke hängen.

Ziel des Anlasses sei es gewesen, «die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die Nutzung von Mehrweggeschirr einen sehr grossen Umweltnutzen hat und darum viel mehr genutzt werden sollte», wie es in einer Medienmitteilung von Greenpeace heisst.

13 Kilo Abfall pro Woche

Gemäss Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren häuft in der Schweiz jeder Mensch in einer Woche durchschnittlich 13,3 Kilogramm Abfall an – unter anderem wegen der vielen Einwegverpackungen. Darum ruft Greenpeace zusammen mit weiteren Organisationen dazu auf, vom 5. bis zum 11. Juli 2021 auf Wegwerfprodukte und Einweggeschirr zu verzichten. Dank wiederverwendbaren Flaschen, Bechern, Boxen oder Besteck könne tonnenweise Abfall vermieden werden.

Die Aktion an der Kirchenfeldbrücke war unbewilligt, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilte. Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schutz und Rettung Bern waren vor Ort.

Die Aktion dauerte gut anderthalb Stunden, danach wurden alle Utensilien von Greenpeace wieder weggeräumt.

Informationen zur Aktionswoche gegen Abfall sind auf der Website refilldiet.ch zu finden.

chh

