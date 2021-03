Juni-Festivals in Interlaken – Greenfield und Trucker & Country werden auf 2022 verschoben Die Planungsunsicherheit ist zu gross: Das Greenfield Festival und das Trucker & Country Festival verschieben ihre diesjährig geplanten Ausgaben auf 2022. Nathalie Günter UPDATE FOLGT

Glückliche Festivalbesucher feiern im Juni 2018 am Konzert von Volbeat auf dem Flugplatz Interlaken. Foto: Keystone

Es war absehbar, nun ist es Tatsache: Im Juni diesen Jahres wird es wie 2020 still bleiben auf dem Flugplatz Interlaken. Keine laute Rockmusik, keine Trucks und keine Menschenmassen also. Das Greenfield Festival vom 3. bis 5. Juni wie auch das Trucker & Country Festival vom 18. bis 20. Juni werden beide um ein Jahr verschoben, wie die Organisatoren Greenfield Festival AG und Jungfrau World Events GmbH am Mittwoch mitteilen.

«Das anhaltende Verbot für Grossveranstaltungen sorgt für eine grosse Planungsunsicherheit. Die Ungewissheit über die weitere Entwicklung und den damit verbundenen Auflagen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie verunmöglichen eine optimale Planung», schreibt etwa die Jungfrau World Events GmbH. «Wir wissen nicht, welche Regeln allenfalls eingehalten werden müssen, welche Kapazität erlaubt ist und welche Massnahmen wir integrieren müssten», schreibt die Greenfield Festival AG.

Beide Veranstalter wollen nächstes Jahr möglichst das gleiche Programm anbieten. Die Tickets von beiden Veranstaltungen würden ihre Gültigkeit behalten. Die neuen Daten sind 9. bis 11. Juni für das Greenfield Festival und 24. bis 26. Juni für das Trucker & Country Festival.