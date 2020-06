Wie sicher ist das AKW Beznau? – «Gravierende Fehler» bei Studie von AKW-Gegnern Atomgegner zweifeln an der Sicherheit des AKW Beznau. Sie berufen sich auf eine Studie aus Deutschland. Die Atomaufsicht des Bundes hat sich diese nun genau angeschaut. Stefan Häne

Beznau ist sicher: Zu diesem Schluss kommt die Atomaufsicht des Bundes. Urs Jaudas

Ist das Atomkraftwerk Beznau sicher oder nicht? Die Frage ist seit Jahren ein Politikum. Nun schlägt die Atomaufsichtsbehörde des Bundes (Ensi) ein neues Kapitel in diesem Disput auf. Und sie tut dies in ungewöhnlich scharfen Worten. Die Kritik der Umweltverbände an Beznau sei «unhaltbar», schreibt das Ensi in einer Stellungnahme, die es auf seiner Website neu aufgeschaltet hat.

Streitpunkt ist eine Studie, die Greenpeace und die Schweizerische Energie-Stiftung beim deutschen Öko-Institut in Auftrag gegeben und im letzten November publiziert haben. Es war eine Reaktion auf den Entscheid des Ensi, Beznau 1 2018 wieder ans Netz zu lassen – nach fast drei Jahren Stillstand.

Der Stromkonzern Axpo hatte zuvor auf Geheiss des Ensi aufzeigen müssen, dass die Sicherheit gewährleistet ist – trotz der Fremdmaterial-Einschlüsse aus Aluminiumoxid, die 2015 im Stahl des Reaktordruckbehälters gefunden worden waren, also im Herzstück des Reaktors, wo die nukleare Kettenreaktion abläuft und sich Fehler fatal auswirken können. Nach eingehender Prüfung akzeptierte das Ensi den Sicherheitsnachweis.

Die Studie des Öko-Instituts zweifelt diesen Entscheid an – und damit die Sicherheit von Beznau 1, das 1969 in Betrieb ging und damit einer der ältesten Meiler weltweit ist. Die von der Axpo angewandten Methoden, so das Resümee, seien ungeeignet, sie widersprächen wissenschaftlichen Standards und seien von keinem internationalen Reglement anerkannt. Am 6. November 2019 forderten die Umweltverbände deshalb die vorläufige Ausserbetriebnahme von Beznau 1, «bis mit wissenschaftlich anerkannten Methoden die Sicherheit bewiesen werden kann». Diesen März doppelte die Energie-Stiftung nach – mit einer Petition, die sie mit über 11’500 Unterschriften dem Bundesrat übergab.

«Es ist für uns schlicht unverständlich, dass eine für Experten offensichtliche Falschaussage verbreitet wird.» Georg Schwarz, stellvertrender Direktor Ensi

Inzwischen hat das Ensi die Studie unter die Lupe genommen. Das Fazit der Aufsichtsbehörde kommt einem Verriss gleich. Die Kritikpunkte des Öko-Instituts «beruhen auf der Unkenntnis des anwendbaren Regelwerks, einem mangelhaften Verständnis des Konzeptes für den Sicherheitsnachweis, verzerrt wiedergegebenen Schlussfolgerungen des Ensi (...) und dem Ignorieren von wesentlichen Bestandteilen des Sicherheitsnachweises». Darüber hinaus enthalte die Arbeit «gravierende fachliche Fehler».

Im Detail wird der Disput schnell sehr technisch. Zwei Beispiele seien aber erwähnt. Beim ersten geht es um Magnesiumsulfit-Einschlüsse im Reaktordruckbehälter. Solche könnten – anders als in der Studie dargestellt – in Stählen von Reaktordruckbehältern wie bei Beznau 1 «absolut ausgeschlossen werden», so das Ensi. «Es ist für uns schlicht unverständlich», sagt der stellvertretende Ensi-Direktor Georg Schwarz, «dass eine für Experten offensichtliche Falschaussage verbreitet wird.»

Das zweite Beispiel betrifft die Nachbildung des Reaktordruckbehälters, welche die Axpo für den Sicherheitsnachweis hergestellt hatte. Das Öko-Institut bemängelt in der Studie, es gebe dafür keine nationalen oder internationalen Regelwerke. Für das Ensi zeugt diese Kritik von «Unverständnis», sei doch für die Herstellung dieser sogenannten Replika das gleiche Regelwerk zu verwenden wie für das Original.

Das Ensi bekräftigt seinen Entscheid von 2018: Der Sicherheitsnachweis der Axpo habe dem internationalen Stand von Wissenschaft und Technik sowie den nationalen und internationalen Regelwerken entsprochen. «Die Befunde haben sicherheitstechnisch keine Relevanz, sodass nichts gegen die Wiederaufnahme des Betriebs sprach.»

«Wir werden die Kritikpunkte zusammen mit den Studienautoren des Öko-Instituts analysieren.» Nils Epprecht, Geschäftsleiter Schweizerische Energie-Stiftung

Die Energie-Stiftung reagiert auf die Stellungnahme des Ensi: «Wir werden die Kritikpunkte zusammen mit den Studienautoren des Öko-Instituts analysieren», sagt Geschäftsleiter Nils Epprecht. Zu einem Punkt äussert sich Epprecht aber jetzt schon. Seit der Wiederinbetriebnahme von Beznau im März hat die Energie-Stiftung wichtige Dokumente eingefordert, um den Sicherheitsnachweis der Axpo detailliert nachvollziehen zu können.

Das Öko-Institut weist in seiner Studie denn auch darauf hin, dass die Kritik «nur» auf den öffentlich zugänglichen Zusammenfassungen der Axpo, des Ensi und des vom Ensi eingesetzten internationalen Experten-Panels beruhe. «Wir haben zwar seit der Publikation der Öko-Institut-Studie weitere Dokumente erhalten, in die relevanten Entscheidgrundlagen wird uns jedoch weiterhin die Einsicht verweigert», beklagt Epprecht.

Scharfe Kritik aus dem Parlament

Die überaus klaren Worte der Aufsichtsbehörde geben auch im Parlament zu reden. Die Schweizerische Energie-Stiftung mache schon seit Jahren Politik gegen die Kernenergie, sagt etwa Nationalrat Christian Wasserfallen (FDP). «Dabei untergräbt sie die absolut wichtigen Sicherheitsüberprüfungen des Ensi in grob fahrlässiger Art und Weise.»

Epprecht entgegnet: «Wir prüfen wichtige Entscheide des Ensi eingehend, da die Kontrolle der AKW in der Schweiz leider noch immer sehr intransparent verläuft, Atomkraftwerke jedoch bekanntermassen Risiken auf die umliegende Zivilbevölkerung überwälzen.» Die Vergangenheit, so Epprecht, habe gezeigt, was passieren könne, wenn die Aufsicht über Atomkraftwerke vernachlässigt und der Technik blindlings vertraut werde.