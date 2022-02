Untersuchungen laufen – Graureiher mit Vogel­grippe­virus im Tierpark Bern aufgefunden Ein toter Graureiher trug das Virus in sich, nun wird auch der Tod eines Pelikans untersucht. Alle anderen Vögel sind bislang symptomfrei.

Die Vogelgrippe tritt gegenwärtig in fast allen Ländern Europas auf. Offenbar hatte sich auch ein Graureiher im Tierpark infiziert. (Archivbild) Foto: Hans Wüthrich

Wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mitteilt, wurde bei der Untersuchung eines toten Graureihers im Tierpark Bern das Vogelgrippe­virus nachgewiesen. Der Vogel war in der Pelikananlage gefunden worden, weshalb nun das Tierspital Bern auch die Todesursache eines verendeten Pelikans genauer untersucht.

Gemäss der Mitteilung klärt das Institut für Virologie und Immunologie derzeit ab, ob es sich um eine hochansteckende Variante der Vogelgrippe handelt. Dann müssten weitere Massnahmen getroffen werden. Aktuell weisen die Vögel im Tierpark angeblich keine verdächtigen Symptome auf.

Vogelgrippe breitet sich in Europa aus

Die Vogelgrippe tritt nach Angaben des Bundesamtes gegenwärtig in fast allen Ländern Europas auf. In Küstengebieten an der Nordsee werde von Massensterben von Wasservögeln berichtet. So bestehe ständig ein Risiko, dass Zugvögel das Virus in die Schweiz einschleppen.

Bis mindestens am 15. März 2022 gelten entlang der grossen Gewässer im Mittelland vorbeugende Massnahmen: Geflügel darf nur unter Auflagen ins Freie. Gänse oder Laufvögel sind von Hühnern getrennt zu halten und verdächtige Symptome bei den Tieren müssen sofort den kantonalen Veterinärbehörden gemeldet werden.

Das Virus ist nach heutigen Erkenntnissen in äusserst seltenen Fällen auf den Menschen übertragbar. Personen, die Kadaver von Wildvögeln finden, sind gebeten, diese vorsichtshalber nicht zu berühren und den Fund einer Polizeistelle oder der Wildhut zu melden. Der Verzehr von Geflügelfleisch oder Eiern ist unbedenklich.

PD/mb

