Neue Teststrategie – Graubünden zeigt der Schweiz, wie es geht Regelmässige Massentests in Unternehmen und Schulen – in Graubünden wird längst das praktiziert, was der Bundesrat nun in der ganzen Schweiz durchsetzen will. Rita Flubacher

Massentest in Zuoz im Dezember 2020: Graubünden setzt schon seit mehreren Monaten auf dieses Mittel gegen Corona. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Auch in Unternehmen sollen Mitarbeiter regelmässig und kostenlos getestet werden. Im Kanton Graubünden ist bereits weitgehend Realität, was der Bundesrat nun für die ganze Schweiz einführen will. Bislang haben sich 918 Unternehmen bei den Bündner Behörden angemeldet. Das sind gegen 40’000 Personen. In 604 Firmen laufen die Tests bereits. Voraussetzung ist, dass die Firmen mehr als fünf Mitarbeitende haben.

Das Heft in die eigenen Hände nehmen, statt auf das ferne Bern zu warten: Damit ist Graubünden zu einem Vorzeigekanton geworden. Und zu einer Blaupause für die anderen Kantone. Das Bündner Modell funktioniert so: In einem ersten Durchgang führen alle Mitarbeitenden einer Firma einen Test durch und füllen einen Onlinefragebogen aus zu ihrer Mobilität, zu ihren Kontakten und ihrem Gesundheitszustand. Ein Algorithmus definiert gestützt auf diese Angaben, wie oft die Person getestet werden soll. Je nach Risikograd kann die Bandbreite von einem Test nur alle sieben Tage bis zum täglichen PCR-Speicheltest gehen. (Zur Übersicht: So funktionieren die Corona-Tests.)