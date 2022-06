Bündnerland statt Joe Biden – Graubünden zeigt Bern, wie ein «Green Deal» funktioniert Mit einem «Green Deal» wollen die USA und die EU – und Graubünden – den Klimaschutz voranbringen. Grossräte fordern das Bündner Modell auch für Bern. Simon Thönen

Auch eine kleine Pioniertat: Über den Klärbecken der ARA Chur steht das weltweit erste faltbare Solardach. Foto: Nicola Pitaro

Das Etikett «Green Deal» steht für die ambitiösen Klimaprogramme der grossen Blöcke USA und EU – und zumindest im Amerika unter Präsident Joe Biden auch für die Schwierigkeiten, den versprochenen Klimaeffort überhaupt erst in Gang zu bringen.

Für eine Gruppe von bernischen Grossräten aus fast allen Parteien ist Graubünden ein Vorbild, um den vom Volk beschlossenen Klimaartikel in der Kantonsverfassung umzusetzen. Sie fordern mit guten Erfolgsaussichten einen «umfassenden Aktionsplan Green New Deal für den Kanton Bern». Der Grosse Rat entscheidet voraussichtlich am Montag.