Sogar der FC Basel gratuliert – So reagiert das Netz auf YBs Champions-League-Qualifikation Mit einem 3:0-Sieg gegen Maccabi Haifa qualifizierten sich die Young Boys für die Champions League. Grund zur Freude im Stadion – und online. Miriam Schneuwly

Es lief wie am Schnürchen gestern Abend im Berner Wankdorf. Die Young Boys wussten ihren Heimvorteil zu nutzen und qualifizierten sich mit einem 3:0 gegen Maccabi Haifa für die Champions League. Das ausverkaufte Wankdorfstadion feierte die YB-Spieler mit Jubel und stehenden Ovationen.

Gratulationen gab es auch im Internet. Der FC Basel, welcher Anfang August die Qualifikation für die Conference League verpasste und diese Saison nicht international spielen wird, meldete sich am Dienstagabend auf X.

Sowohl online als auch im Stadion freute sich FDP-Grossrat Tom Berger für die Young Boys. Er verfolgte das Spiel live im Wankdorf. Nach dem Schlusspfiff sah er in Bern die Sterne der Champions League leuchten.

Ein weiterer prominenter Gast war am Dienstagabend als TV-Experte vor Ort. Guillaume Hoarau, der YB fast auf den Tag genau vor fünf Jahren mit zwei Treffern im Playoff-Rückspiel bei Dinamo Zagreb erstmals in die Königsklasse führte, war bereits im Vorfeld optimistisch. «YB hat 60 Prozent der Arbeit erledigt», sagte er nach dem 0:0 in Haifa vor einer Woche.

Dass seine ehemaligen Mitspieler auch die restlichen 40 Prozent schafften, freute den 39-Jährigen sichtlich. «Nur Liebe», postete er nach dem Spiel auf Instagram.

Nun können sich die Young Boys auf die Gruppenphase der Champion League vorbereiten. Auf wen sie dort treffen, zeigt sich bei der Auslosung am Donnerstag. Informationen zum Ticketverkauf liefert der Verein voraussichtlich am Freitag.

