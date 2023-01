Inferno-Superkombination in Mürren – Graf und Zurbrügg legen vor Gelungene Premiere des Inferno-Kombinations­langlaufs auf dem Allmendhubel oberhalb von Mürren. Die Kombi-Seriensieger der letzten Jahre sind bereits in Führung. Bruno Petroni

Schnell und elegant in der tückischen Abfahrt: Judith Graf. Foto: Bruno Petroni

Läck, das war aber ein Kampf. Der erstmals auf dem Allmendhubel ausgetragene Superkombinations-Langlauf vom Mittwochabend bot Athleten und Zuschauern in zuweilen dichtem Schneetreiben das volle Programm an Action. Da wären mal der kurze, aber steile Startaufstieg, gleich gefolgt von der steilen Abfahrt über den Stutz von der Höhenlücke zur Obri Allmi. In dieser tückischen Traverse gönnte sich nach einem Kantenfehler oder Verschneider gar mancher ein unfreiwilliges Bad im Pulverschnee.