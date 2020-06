Leserreaktionen – «Grässliche Zustände» oder «Pranger»? Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Umstritten: Tierschützer machen heimlich Videoaufnahmen von mit Kot verdreckten Schweinen. Tier im Fokus

Zu «Drastische Bilder aus Schweizer Ställen»

Das können keine Menschen sein

Als Jugendlicher durfte ich jeweils zwei Söili bis zur Schlachtreife betreuen. Als «Kleinstbauer» konnte ich mit ihnen spielen, ihnen mit einer Bürste v.a. den Rücken massieren und sie ab und zu von Hand füttern. Der Metzger, der sie abholte, meinte jeweils, das seien die saubersten Schweine. Als Grossmäster ist das klar nicht möglich. Trotzdem verachte ich Leute, die solche grässlichen Zustände verursachen, wie ich sie in diesen Videoaufnahmen sah; das können keine Menschen sein. Hansruedi Haener, Wichtrach

Zitat des Tages

«Ich gehe auch nicht in der Nacht zu meiner Tochter und schaue, ob das Bébé frisch gewickelt ist.» Elisabeth Mathys, Burgdorf

Harte Regeln statt freier Marktwirtschaft

Seit 50 Jahren oder mehr wird über Nutztierhaltung geredet und geredet und geredet – wenig hat sich für die Schweine geändert. Hier spielt die freie Marktwirtschaft ganz klar nicht. Die Renditen haben das Sagen, und zwar die der Händler und nicht etwa die der Bauern, welche immer mehr unter Druck kommen. Tiergerechte Haltung ist immer weniger rentabel, und Label-Extras helfen immer weniger. Im diesem Fall müssen Gesetze her, die greifen und zwar richtig und hart. Das darf auch etwas kosten. Es ist das Wenigste, was wir für die «armen Schweine» tun können. Mark Gasche, Kirchberg

Das ist Hausfriedensbruch

Für mich ist das einfach Hausfriedensbruch, wenn man in fremde Ställe einbricht. Ich gehe auch nicht in der Nacht zu meiner Tochter und schaue, ob das Bébé frisch gewickelt ist oder genug zu trinken hat. Wir haben selber einen Bauernhof mit Agrotourismus und schauen zu unseren Tieren. Die Gäste sind immer ums Haus, aber nachts haben sie in den Ställen nichts verloren. Auch nachtaktive Veganer nicht! Da schreckt jedes Tier auf und ist verstört. Sicher gibt es schwarze Schafe, aber wo gibt es die nicht? Vielfach sind die Bauern überfordert. Ich finde es einfach schlimm, wenn das Tier vor dem Mensch kommt. Von diesen nachtaktiven Veganern geht keiner in Flüchtlingslager, wo die Leute fast keine sanitären Anlagen haben. Da schaut man weg. Aber unsere Bauern werden so an den Pranger gestellt, wie wenn wir die schlimmsten Tierquäler wären. Welcher junge Bauer will so noch einen Hof übernehmen? Elisabeth Mathys, Burgdorf

Angemeldete Kontrollen sind eine Farce

Seit Jahren müssen wir regelmässig solche Berichte von himmeltraurigem Verhalten gegenüber Tieren lesen. Die Aussage eines Mästers, es laufe halt manchmal nicht alles rund, ist lapidar. Kontrollen mit Voranmeldung sind eine reine Farce. Der Vorstoss zur Videoüberwachung im Schlachthof wurde vom Ständerat auch abgelehnt. Nichts sehen, nichts wissen, nichts tun. So wird sich kaum etwas ändern. Mich schauderts. Elsbeth von Ballmoos, Schüpbach