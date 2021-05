An 13-Jähriger vergriffen – Grabscher wird des Landes verwiesen Ein Mädchen beschuldigte einen Nachbarn, sich sexuell an ihr vergangen zu haben. Nun wurde der Mann vom Regionalgericht Emmental-Oberaargau zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt und muss die Schweiz verlassen. Johannes Hofstetter

Am Regionalgericht Emmental-Oberaargau in Burgdorf musste sich der 55-jährige Südländer verantworten. Foto: Beat Mathys

«Vieraugendelikte»: So bezeichnet die Justiz Straftaten, an denen nur zwei Personen beteiligt sind. Sie aufzuklären, ist für die Untersuchungsbehörden und Gerichte oft ein mühseliges Unterfangen, weil es an Zeuginnen und Zeugen in der Regel ebenso fehlt wie an handfesten Beweisen.

Ein solcher Fall beschäftigte einmal mehr das Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Es hatte zu beurteilen, ob ein 55-jähriger Südländer sich an einem damals 13-jährigen Mädchen aus der Nachbarschaft vergriffen hatte. Gemäss der Staatsanwaltschaft hatte der Mann dem Kind an einem Sommernachmittag in einem belebten Quartier erst die Küken vor seinem Haus gezeigt, es auf einmal am Unterarm gepackt, in die Wohnung gezerrt, dreimal auf den Hals geküsst und wenig später mit halb heruntergelassener Hose über den Kleidern am Gesäss und an der rechten Brust berührt. Nachdem das Mädchen ihm mehrfach gesagt habe, sie müsse nun gehen, habe er «so halbers» aufgehört.