Hallenschwinget Bolligen – Grabers perfekter Karriereabschluss Willy Graber absolvierte beim Hallenschwinget in Bolligen seinen letzten Wettkampf. Die Derniere gelang perfekt. Graber holte sich zum Abschied den Festsieg. Werner Frattini

Festsieger Willy Graber kann die Tränen nach dem Schlussgang nicht zurückhalten. Marcel Bieri

Eigentlich war der Rücktritt von Willy und Alfred Graber bereits vor einem Jahr geplant gewesen, doch machte das Coronavirus den Brüdern einen Strich durch die Rechnung. Nach dreimaliger Verschiebung konnte der Hallenschwinget am letzten Samstag endlich durchgeführt werden. Nochmals zeigte Willy Graber dabei den 700 Zuschauern seine filigrane Technik auf eindrückliche Art und Weise. Wie er im Anschwingen die beiden Emmentaler Dominik Gasser und Fritz Ramseier am Boden zum gültigen Resultat überdrehte, war eine echte Augenweide.

Nur der Eidgenosse Christian Gerber konnte im fünften Gang alle Angriffe des vierfachen Familienvaters erfolgreich abwehren. «Ich wollte den Zuschauern nochmals einen guten Wettkampf zeigen. Dass dabei gleich noch der Festsieg herausschauen würde, davon habe ich nicht einmal geträumt, macht jedoch den Rücktritt noch schöner», sagte der sichtlich gerührte Publikumsliebling nach seinem Erfolg.

Eindrücklicher Palmarès

110 Kränze, darunter fünf eidgenössische und sechs Kranzfestsiege, dies ist der eindrückliche Palmarès von Willy Graber. Neben dem Gewinn der eidgenössischen Kränze nennt Graber den Sieg am Berner Kantonalen Schwingfest in Eggiwil als seinen schönsten Erfolg. Dies deshalb, weil dieser Sieg sehr überraschend zustande kam. Dass er diesen Coup ein Jahr später gleich noch mal bestätigen konnte, war ein weiterer Höhepunkt in seiner Karriere.

Die Kränze vor Augen: Willy Graber nagelt seine Schwingerhose ans Holz. Foto: Marcel Bieri

Neben zwei Siegen an Mittelländischen Schwingfesten war derjenige am Baselstädtischen ein weiterer Meilenstein in seiner glanzvollen Karriere. «Ich hatte in diesem Jahr eine eher schlechte Saison. Durch die Heirat und diverse andere Umstände musste ich den gewohnten Trainingsaufbau etwas reduzieren. Viele hatten mich schon abgeschrieben, darum war dieser Erfolg für mich sehr wichtig», meinte Graber.

Tränen schon vor dem Schlussgang

Nachdem die Brüder Willy und Alfred Graber von ihren Clubkameraden würdig verabschiedet worden waren, übernahm Stefan Hofmänner das Zepter. Mit treffenden Worten und einer guten Portion Humor hielt der beliebte Sportkommentator vom Schweizer Fernsehen Rückschau auf die eindrückliche Karriere von Willy Graber. Diverse Gastredner überbrachten dem immer bescheidenen Sennenschwinger die besten Wünsche für die Zukunft.

Neben Willy Graber hat auch sein Bruder Alfred seine Karriere beendet. Foto: Marcel Bieri

Graber gestand ehrlich, dass ihn dieser Abschied emotional tief bewege. «Als mein Bruder vor dem Schlussgang seinen letzten Gang absolvierte, wurde mir plötzlich bewusst, dass nun ein wichtiger Teil meines Lebens zu Ende geht, und ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten.»

Mit Freuden durfte man erfahren, dass Graber dem Schwingen erhalten bleibt. Als technischer Leiter in seinem Schwingclub und Trainingsleiter im Mittelland wird er weiterhin im Sägemehlring anzutreffen sein. Er sagt: «Ich möchte meine Erfahrungen den Aktivschwingern weitergeben und kann vielleicht dem einen oder anderen im sportlichen und mentalen Bereich weiterhelfen.»

Willy Graber, der Familienmensch: Ganz dreht er dem Schwingsport den Rücken aber nicht. Foto: Marcel Bieri

