Lauf verschoben – GP Bern im Herbst Der Grand Prix von Bern findet 2021 am 9. und 10. Oktober statt. Der Lauf wird auf den Originalstrecken durchgeführt, mit individuell wählbaren Startzeiten. Reto Pfister

Die Läuferinnen und Läufer müssen sich noch etwas gedulden. Der GP findet in der zweiten Jahreshälfte statt. Foto: Susanne Keller

Das klare Ziel des Organisationskomitees rund um Präsident Matthias Aebischer ist es, möglichst vielen Läuferinnen und Läufern den Start am GP von Bern zu ermöglichen. Es ist unsicher, ob dies im Frühling bereits möglich ist. Daher hat auch das GP-OK entschieden, seinen Lauf erst im Herbst durchzuführen. Er findet neu am 9. und 10. Oktober statt. Eine Anmeldung ist erst ab Juni möglich.

Gelaufen wird auf den Originalstrecken, alle Distanzen werden angeboten. Die Startzeit kann individuell im Rahmen der angebotenen «Slots» gewählt werden. Es gibt kein Rahmenprogramm und auch keine Bands an der Strecke, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

«Es wäre vielleicht möglich gewesen, den GP wie geplant an Pfingsten durchzuführen», sagt Aebischer. «Dann wäre er aber vielleicht eine exklusive Angelegenheit für 3000 bis 4000 Teilnehmer geworden.» Es sollen jedoch mindestens 10’000 Läuferinnen und Läufer starten können. «Die Leute warten darauf, wieder an solchen Events teilnehmen zu können», begründet der OK-Chef die Verschiebung. «Wir wollen ihnen das ermöglichen. Wer mitmachen will, soll das auch tun können und nicht durch eine Beschränkung der Teilnehmerzahl daran gehindert werden.»

Dritter Anlass im Herbst

Der GP ist der dritte grosse Laufanlass in der Region, der an einem anderen Datum als ursprünglich vorgesehen ausgetragen wird. Zuvor waren bereits der Kerzerslauf (20. bis 22. August statt im März) und der Schweizer Frauenlauf (26. bis 29. August statt im Juni) verlegt worden. Der Frauenlauf wird im Bremgartenwald und im Gebiet Neufeld und nicht im Stadtzentrum durchgeführt. «Für uns kam eine örtliche Verschiebung nicht infrage», sagt Aebischer. «Wer am GP teilnimmt, will auch auf der GP-Strecke laufen. Und eine Verlegung an einen anderen Standort führt zu viel Mehraufwand.»

Ein Eliterennen wird es ebenfalls geben, allerdings nur für Schweizer Spitzenläuferinnen und -läufer. Internationale Stars werden in diesem Jahr nicht verpflichtet.