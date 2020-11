Punktelokal für die Länggasse – Gourmetküche am Seidenweg In der ehemaligen Druckerei am Seidenweg speist der Gast in einem verspielten, überwachsenen Wohnzimmer. Erstmals waren die Kritiker des Gastroführers «Gault Millau» da. Claudia Salzmann

Einst Druckerei, danach Atelier, heute ein verspieltes Restaurant: Das Restaurant Zum Blauen Engel am Seidenweg. Foto: Iris Andermatt

Der Abend beginnt wie ein Märchen: Wir treten durch den verwunschenen, überwachsenen Garten in die kleine Bar ein. Der Kellner poliert Gläser und begrüsst uns. Die Bar ist leer, schon hat man Bedauern, weil man meint, der Blaue Engel sei ein Coronavirus-Opfer. Ist er nicht, im hinteren Bereich ist jeder erlaubte Tisch besetzt.

Junge Paare beim Kennenlernessen, ältere Paare beim animierten Weintrinken und Grüppchen in vertieften Diskussionen sorgen für einen angenehmen Geräuschteppich. Sie speisen unter Kronleuchtern, neben Palmen und allerlei exotischen Gewächsen. An den Wänden hängen goldgerahmte Spiegel, im Kamin züngelt unechtes Feuer. Die Handschrift der Gastgeberin Charlotte von Gunten, die vor 23 Jahren hier am Seidenweg aus ihrem Atelier ein Restaurant machte, ist überall zu sehen.

Die Chefin ist im Pensionsalter, was sie nicht hindert, im Service anzupacken. Einig über die Bestellung wird man sich schnell, es gibt ein Menü in fünf Akten (Fleisch 90 Franken, Vegi 85 Franken). Während der Kellner motiviert das Gewünschte der Küche weitergibt, erklärt der Küchenchef Martin Krebs am Nebentisch den Inhalt der Teller, die er dem jungen Paar gerade hingestellt hat. Seit sieben Jahren kocht der 38-Jährige hier. Eine frühere Mitarbeiterin sagt über seine Küche: «Tinu kann aus allem etwas Tolles kochen. Beeindruckt hat mich, wie er sich einmal für einen unangemeldeten Veganer so ins Zeug gelegt hat, als wäre er der einzige Gast.»

Was die Küche hergibt: Randen, Kürbis, Stangensellerie, Cicorino Rosso, Endivie, Aubergine, zweierlei Zwiebeln, Hummus, Guacamole, Bohnen mit geräuchertem Mozzarella. Foto: Claudia Salzmann

Bald kommt der erste Gang. Ganze 12 Komponenten sind auf dem Vegiteller vereint, alles dreht sich um geräucherten Mozzarella. Beim Fisch hat Krebs einen Lachs als Tatar aufbereitet, mit einem Salätchen und Hummus dazu. Was beim ersten Teller verspielt-chaotisch aussieht, ist beim zweiten Gang filigran angerichtet: ein Tortelli, in zweifarbigem Teig, hauchdünn verarbeitet, mit Trüffel und Kräutern gefüllt. Dieses liegt in einer Heusuppe mit Tompinambur und Rollgerste.

Tortelli hausgemacht: Darauf ist der Küchenchef stolz. Foto: Claudia Salzmann

Den Hauptgang serviert der Chef persönlich. Es gibt Engelshaarpralinen mit Pekannuss, geflämmten Ziegenkäse mit Feigen und Herbstgarnitur. Vom Nebentisch haben wir überhört, dass unsere Tischnachbarn wegen des Wilds hierherkommen. Vermisst haben wir das Reh und den Hirsch allerdings nicht, der vegetarische Hauptgang war kurzweilig, kreativ und kross. Ins Schwärmen gerieten wir auch wegen der Spätzli, die so fluffig waren, dass der Teller ratzeputz leer war. So leer geputzt, fast hätte man ihn wieder in den Schrank zurückstellen können.

Engelshaar mit geflämmtem Ziegenkäse mit Herbstgarnitur und Schwarzwurzeln. Foto: Claudia Salzmann

Entschuldigend erwähnte Martin Krebs, dass er es erst auf den Hauptgang an den Tisch schaffte. Die dritte Stelle im Service ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen, jetzt muss die Küche auch servieren. Von Müssen ist bei Krebs keine Rede: «Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, auch servieren zu dürfen. Man soll bekanntlich aufpassen, was man sich wünscht», sagt er zwischen zwei Botengängen.

Ein früher Feierabend bahnt sich an, die national angeordnete Schliessung um 23 Uhr hält der Blaue Engel locker ein. Die Gastgeberin Charlotte von Gunten hat sich bereits zurückgezogen ins Nebenhaus, wo sie wohnt. Das Gebäude, wo sich das Restaurant befindet, gehört ihr. Nur so sei es möglich, hier ein Restaurant zu führen. Müsste man marktübliche Miete zahlen, ginge das nicht. Früher befand sich hier eine Buchdruckerei, und es soll Gäste geben, die noch immer die Druckerschwärze riechen, wenn sie hier essen kommen.

Nach Feierabend gönnt sich Krebs ein Glas Wein. Nur eines, denn er muss mit seinem Töff zurück nach Worb. Vorher sinniert er über allerlei. So ist zu erfahren, dass er ein Faible für schönes Porzellan hat, sein Werdegang ihn in die mittlerweile geschlossene Eisblume in seinem Wohnort geführt hat und er stolz auf seine hausgemachten Ravioli ist. «Es wäre toll, wenn die Testesser mal essen kämen. Einen Punkt würde ich sicher machen», sagt er. Nun, diese Gastrokritiker waren tatsächlich da, der Blaue Engel ist im Gastroführer «Gault Millau 2021» aufgeführt mit 13 Punkten.