Uni in Lützelflüh – Gotthelf-Dozent doziert, wo Gotthelf einst schrieb Christian von Zimmermann bietet seinen Studenten in Corona-Zeiten eine digitale Vorlesung über Gotthelfs «Schwarze Spinne». Für die Aufnahme reiste er ins Pfarrhaus nach Lützelflüh. Susanne Graf

Hier ist die Novelle entstanden, über die Christian von Zimmermann eine Vorlesung aufzeichnet: Im Pfarrhaus Lützelflüh. Foto: pd/Gotthelf-Zentrum, Heinrich Schütz

In der Universität Bern läuft gar nichts mehr. «Keine Vorlesungen, keine Seminare, keine Veranstaltungen, Unisport und Bibliotheken geschlossen. Und dies von einem Tag auf den anderen.» Christoph Pappa, Leiter des Rechtsdiensts der Uni Bern, spricht in einer Medienmitteilung aus dem Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh von «echten Herausforderungen», die der Lockdown für die Dozierenden darstelle. Denn die Studentinnen und Studenten können die Vorlesungen nicht mehr im Hörsaal verfolgen, sondern zu Hause am Bildschirm. Die Dozierenden nehmen ihre Vorträge auf. Meistens im eigenen Wohnzimmer oder im Büro. Nicht so Christian von Zimmermann.