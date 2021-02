Reformierte in Langenthal – Gott und die Welt – über Zoom «½ Stunde Bildung» ist ein neues Angebot der Kirche im Internet. Zu Informationshäppchen können auch Kontakte gepflegt werden. Jürg Rettenmund

Stephan Bösiger, einmal in Kachelform am Wüstenhimmel … Foto: Screenshot

Es ist 19.20 Uhr am Mittwochabend, und die ersten Teilnehmer klinken sich in die Zoom-Sitzung ein. Es ist das übliche Schauspiel: Gesichter erscheinen oder verschwinden, je nachdem, wer gerade Probleme mit der Internetverbindung hat. Viele Mikrofone sind noch eingeschaltet, und so wird mit dem Abbild des Gesichts auch das Hintergrundrauschen aus Abendnachrichten oder Radio an alle übertragen.

Innerhalb der nächsten zehn Minuten treten immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Meeting bei – wobei man hier von Usern und Userinnen spricht. Gleichzeitig kehren aber auch Ruhe und Ordnung ein. Um 19.30 Uhr beginnt Pfarrer Stephan Bösiger mit seinem Referat. Das Thema dieser Sitzung ist das Leben des Wüstenvaters Antonius, eines herausragenden Menschen des 4. Jahrhunderts.

Alles fügte sich zusammen

«Dies ist das erste Format, in dem wir regelmässig und online Erwachsenenbildung anbieten», erklärt Initiant Stephan Bösiger im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit Anfang 2020 ist er als Pfarrer der reformierten Kirche in Langenthal tätig. Da aber seit Antritt seiner Stelle Corona mit von der Partie ist, konnte er dem Hauptbestandteil seiner Arbeit gar nicht gerecht werden, wie er erklärt.

… und einmal vor der Kamera des Zeitungsfotografen. Foto: Beat Mathys

Der Fokus seiner Arbeit liegt nämlich bei der Erwachsenenbildung. Zwar hat die reformierte Kirche bereits letzten Frühling mit Onlinealternativen zu arbeiten begonnen. Allerdings sei es bei online geteilten Gottesdiensten und sogenannten Wochengedanken geblieben, so der Pfarrer.

Im Laufe der Zeit habe sich Zoom als Werkzeug zur Zusammenarbeit innerhalb des Organisationsteams der Kirche etabliert. Als kürzlich ein Kollege von Bösiger bei einem dieser Meetings die Whiteboard-Funktion nutzte, kam dem 49-Jährigen die zündende Idee.

«Den Gedanken an ein Onlineangebot für Erwachsene hegte ich schon länger», erzählt er, «als ich merkte, dass man mit Zoom mehr machen kann, als ich bisher dachte, fügte sich alles zusammen.»

Häppchenweise

Bald begann Bösiger mit der Organisation, und das Angebot «½ Stunde Bildung» war geboren. Aufgebaut ist das Format in Zyklen. Jeder besteht aus drei Sitzungen, von denen jede Woche eine stattfindet. Interessierte können auch an einzelnen Sitzungen teilnehmen.

In den ersten 15 bis 20 Minuten erzählt Stephan Bösiger von einem theologischen Thema oder einer biblischen Figur, wobei er Powerpoint-Folien zur Veranschaulichung verwendet. Während der restlichen Zeit können Fragen gestellt und Diskussionen geführt werden.

Begegnungen in Kachelform

Ziel der Sitzungen sei es unter anderem, miteinander auch in Zeiten der Einschränkungen in Kontakt zu bleiben. «Man merkt, dass bei den Leuten wieder das Bedürfnis steigt, an Angeboten teilzunehmen und einander zu begegnen», meint Stephan Bösiger. Natürlich sei es nicht das Gleiche, einander in Kachelform auf dem Bildschirm zu haben, räumt er ein. Aber besser als nichts sei es allemal.

Ein Vorteil des Formats sei die kurze Veranstaltungsdauer. Während eine halbe Stunde für eine Präsenzveranstaltung zu kurz sei, passe es online als «Häppchen» auch in einen Arbeitsalltag, findet Bösiger. Weiter möchte er Menschen im Umgang mit den heutigen Herausforderungen helfen.

So ist ihm ein Alltagsbezug bei den Themen, welche er auswählt, besonders wichtig. Selbst bei seinen Erläuterungen zu den sogenannten Wüstenvätern und -müttern aus dem 4. Jahrhundert entsteht ein Bezug zur Gegenwart.

Damals wie heute

Im 4. Jahrhundert waren die Menschen in Ägypten nämlich sowohl mit der Pest wie auch mit wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert, woraufhin viele von ihnen in die Isolation der Wüste zogen. Bösiger zufolge war die Motivation vieler solcher Einsiedler nicht die Suche nach Gott, sondern die Flucht vor gesellschaftlichen Sachzwängen.

So könnten es die Leute während des Lockdown den Wüstenvätern und -müttern gleichtun und aus der Isolation der eigenen vier Wände heraus eine neue Perspektive auf ihr Leben gewinnen.

«Antonius war der Auffassung, dass der Zugang zum Himmel in jedem Menschen verankert ist», erklärt Bösiger, «so hat man zu jeder Zeit und unter allen Umständen die Möglichkeit, Frieden zu empfinden.»