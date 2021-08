Konzert in Uetendorf – Gospel trifft Afrika Gesungene gute Botschaften und afrikanische Musik bilden beim neuen Programm des «Gosp & Pop Chors Thun» eine wunderbare Einheit. Christina Burghagen

Der Gosp & Pop Chor Thun widmet sich im aktuellen Programm der Musik Afrikas. Foto: Steve Wenger

Statt «Satan, we gonna pray you down» hätte der Gosp & Pop Chor Thun am vergangenen Wochenende auch gut «Covid, we gonna sing you down» intonieren können. Mit fast 70 starken Stimmen entwickelte der Chor unter Leitung von Radostin Papasov einen Liederreigen der besonderen Art: Gospelsongs überwiegend neueren Datums und afrikanische Lieder mit umwerfend kraftvollem oder feinsinnigem Charme.

Da eine rote Blume im Haar, dort rote Schuhe, rote Ohrringe oder eine rote Kette – das Outfit besonders der Chordamen griff den gewohnten Dresscode rot-schwarz in verspielter Weise auf und trug so schon optisch zur lebensfreudigen Ausstrahlung bei.

Aus singstarken Kehlen begrüsste der Chor sein Publikum mit «Si-yah-hamba (We Are Marching in the Light of God» im Saal des Kirchgemeindehauses Uetendorf-Allmend, der fast bis auf den letzten Platz gefüllt war.

«Jetzt erst recht»

Nach der musikalischen Begrüssung richtete Präsidentin Claudia Dänzer das Wort an die Konzertgäste: «‹Jetzt erst recht› ist unser Motto», erklärte sie die Haltung des Chors angesichts der pandemisch schweren Zeiten.

Das Programmheft weise noch die Konzerte 2020 auf, die alle nicht stattfanden, aber sie hätten die 800 gedruckten Exemplare nicht einfach wegwerfen wollen. Die neuen Termine, so die Präsidentin, seien auf der Website veröffentlicht.

Dave Jutzi lieferte mit Humor hintergründige Ausführungen zu den Liedern. Foto: Steve Wenger

Dem Chor zur Seite gestellt, sorgte die Band mit Tom Gisler (Piano), Marc Rossier (E-Gitarre), René Eberhard (Bass) und Martin Stadelmann (Perkussion) um Dave Jutzi als Gesangssolist und humorigen Moderator für fetzige Begleitung. Die witzigen Erzählungen Jutzis zu jedem einzelnen Stück vermittelten den Konzertbesuchenden überraschende Informationen, um die Lieder einordnen zu können.

Dass es Gospellieder aus Norwegen gibt, komponiert vom Leiter des Oslo Gospel Choir, dürfte den wenigsten bekannt gewesen sein. Nach dem südafrikanischen «Baba Yetu» erklang auch gleich «Open up Your Heart» vom Norweger Tore W. Ass, und zwar in einem zu Herzen gehenden Duett mit Dave Jutzi und Claudia Dänzer unterstützt vom Chor.

Mit vollem Körpereinsatz

Imaginär bog bei «Hail Holy Queen» Whoopi Goldberg um die Ecke, um dem Dirigenten Radostin Papasov den Taktstock aus der Hand zu nehmen. Tatsächlich dirigierte Papasov diese schwungvolle Version des «Salve Regina» aus dem Film «Sisters Act» selbst mit vollen Körpereinsatz.

Dirigent Radostin Papasov führte den Chor mit spürbarer Leidenschaft. Foto: Steve Wenger

Als Überraschung der Band steuerten Dave Jutzi und seine Musiker dem Konzert ein berührendes «Für immer uf di» von Patent Ochsner bei. Bei diesem eindringlichen Song und weiteren Soli bekam E-Gitarrist Marc Rossier für sein Spiel so manchen Zwischenapplaus.

Drei Zugaben erklatschte sich das Publikum, unter anderem «Nkosi Sikelel’ iAfrika» (Gott schütze Afrika), das legendäre Kirchenlied, das in die Nationalhymne Südafrikas eingeflossen ist. Der A-cappella-Vortrag dieses feierlichen Songs unterstrich nochmals eindrucksvoll die Stimmgewalt des Gosp & Pop Chors Thun.

