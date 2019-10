Googles Quantensprung

Vorhersagen für das Finanzsystem

Unternehmen, Staaten und Geheimdienste wie die amerikanische NSA haben Milliarden in die Entwicklung der Technologie investiert, denn sie hat enormes Potenzial: Chemiker könnten die Zusammensetzung von Medikamenten berechnen, statt sie Molekül für Molekül zusammenzubauen. Banken könnten Vorhersagen für das Finanzsystem treffen, Unternehmen ihre Logistik optimieren. Und IT-Sicherheitsforscher könnten neue Verschlüsselungsmethoden entwickeln – oder alle bestehenden Verschlüsselungen knacken. Panik ist aber nicht angebracht: Falls es so weit kommt, wird es wohl noch Jahrzehnte dauern.

«Es wurde bewiesen, dass es bereits heute Rechnungen gibt, die ein Quantencomputer schneller lösen kann als ein klassischer Computer.»: IBM Q System One in der Nahaufnahme. Foto: Reuters

Doch der Anfang scheint nun gemacht. Laut dem Papier hat Googles Forscherteam einen Prozessor namens Sycamore konstruiert. «Google ist es gelungen, auf 53 Qubits einen Algorithmus zu implementieren, der im Wesentlichen Zufallszahlen produziert, und zwar schneller als das auch der beste heutige Grosscomputer kann», sagt Ensslin. «Das Ergebnis dieser Rechnung ist nicht wirklich interessant, aber es wurde bewiesen, dass es bereits heute Rechnungen gibt, die ein Quantencomputer schneller lösen kann als ein klassischer Computer.»

Sycamore benötigte zehn Minuten für die gesamte Rechnung. Selbst auf Googles gigantischen Servern würde diese 50 Billionen Stunden dauern.

Ob die Ergebnisse der Versuche bereits von unabhängigen Forschern begutachtet wurden, ist nicht bekannt. Experten im Bereich der Quantenforschung wissen offenbar bereits seit Monaten von dem Papier. Aus diesen Kreisen heisst es, Googles Behauptung sei valide. Angeblich soll die Arbeit bald in einer hochrangigen Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Das würde ein Peer-Review-Verfahren voraussetzen, bei dem Gutachter die Qualität der Arbeit überprüfen.

Die meisten Quantenforscher zollen Google schon jetzt Respekt. Frank Wilhelm-Mauch von der Universität des Saarlandes sieht in der Arbeit einen «Sputnik-Moment». Intels Quanten-Chef James Clarke spricht von einem «bemerkenswerten Meilenstein». Andere Wissenschaftler wie Daniel Lidar, Physiker an der University of Southern California, sind vor allem von der geringen Fehlerrate beeindruckt, die Google erreicht haben will.