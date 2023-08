«Good Evening Bern» – Eine Late-Night-Show mit Sarg Die Performerinnen Sophie Kirsch und Sarah Hugentobler haben sich ein eigensinniges Showformat ausgedacht, in dem unter anderem Matto Kämpf Produkte zweckentfremdet. Helen Lagger

Verknüpfen in «Good Evening Bern» Kunst und Kommerz: Sophie Kirsch (l.) und Sarah Hugentobler. Foto: Sarah Hugentobler

Ein Bestatter mit einem Sarg im Schlepptau, ein Weinhändler und der Autor Matto Kämpf sind unter anderem zu Gast in der Late-Night-Show «Good Evening Bern».

Konzipiert wurde das Format von den Kulturschaffenden Sophie Kirsch und Sarah Hugentobler. Im Rahmen des Progr-Residenzprogramms «Salle Blanche» konnten die beiden während zweieinhalb Wochen die Aula und deren Infrastruktur für die Entwicklung und Umsetzung eines Projekts nutzen.

Die 1996 in Linz geborene Kirsch und die 1981 im Thurgau geborene Hugentobler haben sich an der Hochschule der Künste in Bern kennen und schätzen gelernt. Beide studieren «Expanded Theater», ein Studiengang, der über herkömmliche Theaterformen hinausdenkt, die Performance miteinschliesst.

Moderatorin und Fake-Musikerin

Während Kirsch vom Schauspiel herkommt, ist Hugentobler bisher vor allem mit Videokunst in Erscheinung getreten. Es gibt denn auch eine klare Rollenteilung zwischen den Gastgeberinnen. Kirsch wird als Moderatorin auf der Bühne stehen, Hugentobler als Fake-Musikerin, die in Playback-Manier ein selbst gebasteltes Instrument bedient.

Ausserdem hat Hugentobler die Werbeblöcke gedreht, die eingespielt werden und die jeweiligen Gäste ankündigen. Denn Kunst und Kommerz werden an den beiden Spielabenden eng miteinander verbunden. Der kommerzielle Teil besteht aus sogenannten Produktplatzierungen. «Die Produkte sind bei uns der Inhalt», so die beiden. Dabei würden allerdings ernste Themen wie Liebe, Sex und Tod verhandelt. Oder Alkohol, denn schliesslich ist mit «Satellites of Love» auch ein Weinkollektiv mit von der Partie.

Probeliegen im Sarg?

Auch Vertreterinnen und Vertreter von Aurora Bestattungen, die Buchhandlung zum Zytglogge und das Geburtshaus Maternité Alpine werden spielerisch in die Schau eingebaut und liefern Anlass für existenzielle Themen. Der Bestatter nehme einen Sarg mit, so die beiden Frauen, wobei die Frage, ob man mal Probe liegen dürfe, in der Luft liege.

Von den ursprünglichen Late-Night-Shows haben sich Kirsch und Hugentobler die Form abgeguckt. Ansonsten interpretieren sie das Format ziemlich eigensinnig. Eine spezielle Rolle hat der Autor Matto Kämpf. Er ist einer von vier geladenen Performerinnen und Performern und tritt als Produktmaximierer auf, der untersucht, was man mit den jeweiligen Produkten alles anstellen beziehungsweise wie man diese zweckentfremden kann.

Kirsch und Hugentobler verstehen auch ihren eigenen Auftritt als eine Rolle, auch wenn die Figuren sehr nahe bei ihnen selbst seien. «Ich interessiere mich für Brüche», so Moderatorin Kirsch. Es gefalle ihr, wenn nicht immer klar sei, was echt und was fake sei.

