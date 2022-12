Aus der Kriegshölle an den Zürichsee – Freiwillige von der Goldküste helfen schwerkranken ukrainischen Kindern 25 krebskranke Kinder aus der Ukraine haben im Sonnenhof in Küsnacht so etwas wie Heimat gefunden. Möglich ist das dank des Engagements vieler privater Unterstützer. Fabienne Riklin

Die Ärztin Olena Yurchuk mit ihrem Sohn Artem im fünften Stock des Sonnenhofs. Sie ist Tag und Nacht für die Geflüchteten da.

Als es eindunkelt, gehen im Sonnenhof nach und nach die Lichter an. Hinter manchen Scheiben glitzern kleine Christbäume, an anderen baumeln selbst gebastelte Sterne. Im ehemaligen Altersheim am Fusse der Rebberge in der zürcherischen Goldküstengemeinde Küsnacht wurden bis vor ein paar Jahren betagte Seniorinnen und Senioren gepflegt. Seit März kommen hier 25 krebskranke Kinder aus der Ukraine unter.