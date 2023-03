Grund für Probleme geklärt – Goldenpass Express-Züge nutzen BLS-Schienen stark ab Bahnreisende können nicht mehr umsteigefrei zwischen Montreux und Interlaken verkehren. Grund dafür ist, dass die Goldenpass Express-Züge die Schienen der BLS zu stark abnützen. UPDATE FOLGT

Der Goldenpass Express verbindet das Berner Oberland mit dem Genfersee. Foto: Chantal Dervey

Die Analyse des Zusammenspiels zwischen Rad und Schiene sei komplex und werde einige Zeit in Anspruch nehmen, teilten die MOB und die BLS am Donnerstag mit. Bis auf Weiteres fahren die Goldenpass Express-Züge, wie früher, nur bis Zweisimmen. Von dort geht es dann per BLS-Zug weiter. Im vergangenen Dezember wurde in Zweisimmen eine Umspuranlage in Betrieb genommen, die es möglich machte, dass der schmalspurige Goldenpass Express von Schmalspur auf das normalspurige BLS-Netz wechseln konnte.

Für Touristiker und Bahnfans ging damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Eine durchgehende Verbindung der Hotspots am Genfersee und im Berner Oberland. Der Unterbruch der Direktverbindung sei nicht auf diese Umspuranlage zurückzuführen, hiess es bereits im Februar bei den Bahngesellschaften. Diese funktioniere einwandfrei. Wie lange der Unterbruch der Direktverbindung andauert, ist offen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.