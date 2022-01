Seiler kocht – Goldenes Wurzelgemüse-Couscous Auf den Feldern wachsen gerade nur Knollen. Macht nichts, denn der Winter darf schmecken wie dieses Gericht: Erdig, süss, sauer und scharf. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Robin Kranz & Volker Hobl

Ich war in einem vegetarischen Restaurant, wo es der Koch sowohl mit der Regionalität ernst meinte als auch mit der Saisonalität. Es gab also viel Wurzelgemüse, und weil Wurzelgemüse in konzentrierter Form sehr artentypisch schmeckt, war das Essen von der Vorspeise bis zum Dessert so süss, dass ich mich zwischendurch fragte, ob mir eigentlich nur Desserts serviert werden und irgendwer mit einer versteckten Kamera darauf lauert, dass ich irgendwann draufkomme.