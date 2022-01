Starkes Immunsystem – «Goldene Milch» – der Booster mit Genussfaktor Das Trendgetränk enthält Kurkuma und andere gesundheitlich wertvolle Gewürze, schmeckt aber nicht wie bittere Medizin. Stefan Aerni

Welch wichtige Funktion das Immunsystem für die Gesundheit hat, ist uns spätestens seit der Pandemie bewusst geworden. Da ist es vielleicht gut, zu wissen, dass es auch angenehme Möglichkeiten gibt, die körpereigene Abwehr zu boosten.

Eine, die gerade sehr angesagt ist, ist die sogenannte Goldene Milch. Dieses Getränk zum Selbermachen besteht aus den Hauptzutaten Kurkuma, Ingwer, Zimt und, wie der Name vermuten lässt, aus Milch (es dürfen aber auch ungesüsste Milchalternativen sein wie Mandel- oder Sojadrinks).

Rezept Infos einblenden Zutaten (für 2 Personen): 1 Stück (ca. 1,5 cm) frischer Ingwer, 1 Kardamomkapsel (optional), 500 ml Milch oder Mandeldrink, 2 TL gemahlene Kurkuma, 1 TL gemahlener Zimt, 2 TL flüssiger Honig oder Agavendicksaft. Zubereitung: 1. Ingwer samt Schale fein reiben. Kardamomkapsel aufbrechen und die Kardamomkügelchen mit der flachen Seite eines Schneidemessers fein zermahlen. 2. Milch oder Mandelmilch, Kurkuma, Zimt, Ingwer und Kardamom in einem Topf verrühren und aufkochen. 3. Sobald es kocht, die «Goldene Milch» bei schwacher Hitze für 2 bis 3 Minuten leicht weiterköcheln. Danach vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen (auf ca. 40 Grad) und Honig (Agavendicksaft) einrühren. Die «Goldene Milch» durch ein feines Sieb in Tassen giessen und Schluck für Schluck geniessen. Konsum-Info: Im Schweizer Handel sind Kurkuma und Ingwer als Pulver und meist auch als ganze Wurzelstücke erhältlich. Bei einigen Anbietern gibt es sogar fixfertige Gewürzmischungen für die «Goldene Milch» zu kaufen. Quelle: «Fit for Fun».

Dazu können, je nach persönlichem Gusto, noch weitere Gewürze kommen, etwa Muskatnuss, Schwarzer Pfeffer oder Kardamom, wie Kurkuma ebenfalls ein Ingwergewächs. Schliesslich empfiehlt sich, auch etwas Lein- oder Kokosöl hinzuzugeben; so kann der Körper die Gewürze und ihre Wirkstoffe besser aufnehmen. Zur geschmacklichen Verfeinerung darf ruhig auch ein bisschen Honig oder Agavendicksaft beigemengt werden.

Aus der ayurvedischen Medizin

Star der «Goldenen Milch» ist aber ganz klar die Kurkuma. Das auch Gelbwurz genannte Gewürz gibt dem Getränk nicht nur seine gelbe (oder eben goldene) Farbe, ihm werden auch die meisten gesundheitlichen Vorteile zugeschrieben.

Kurkuma (auch Gelbwurz genannt) enthält den Pflanzenstoff Curcumin, der eine entzündungshemmende und antioxidative Wirkung haben soll. Foto: Getty

Kurkuma stammt aus Südasien, wo die Wurzelknolle in der ayurvedischen Medizin schon seit Jahrhunderten eingesetzt wird: Sie soll entzündungshemmend und antioxidativ wirken, also vor freien Radikalen schützen, und so insbesondere auch das Immunsystem stärken. Zurückzuführen sind diese positiven Effekte auf Curcumin, einen sekundären Pflanzenstoff der Kurkuma.

Aber auch Ingwer und Zimt haben einiges zu bieten: Die im Ingwer enthaltenen Scharfstoffe Gingerole und Shogaole kurbeln Kreislauf und Verdauung an, auch ist Ingwer reich an Vitamin C und verschiedenen Mineralstoffen. Zimt seinerseits beeinflusst den Blutzuckerspiegel positiv, wie mehrere Studien zeigen konnten.

Kann man mit «Goldener Milch» auch abnehmen?

Der Gewürzmix der «Goldenen Milch» fördert die Darmaktivität und bringt den Stoffwechsel samt Fettverbrennung auf Trab. Die zahlreichen Bitterstoffe sorgen schliesslich für eine gute Sättigung. Dennoch ist das Getränk kein Schlankmacher: Milch oder ein Milchersatzprodukt enthalten um die 50 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Und auch Honig zum Süssen schlägt kalorisch zu Buche.

Mehr Genuss- als Heilmittel

Für alle aber, die gerade jetzt im Winter etwas für ihre Abwehrkräfte tun wollen, ist die «Goldene Milch» durchaus einen Versuch wert. «Es gibt Studien, die gewisse gesundheitsrelevante Effekte dieser Gewürze nachweisen konnten», sagt Ernährungswissenschaftler David Fäh von der Berner Fachhochschule. Allerdings sei es fraglich, ob das auch bei den eher geringen Mengen der Fall sei, die für das Trendgetränk verwendet werden.

Wirksamer wäre es vermutlich, so Fäh, diese Gewürze regelmässig im Rahmen von Mahlzeiten einzunehmen. «Man sollte das Getränk deshalb eher als Genussmittel ansehen denn als Heilmittel.»

