Meisterschaften im Bouldern – Gold und Bronze für Nachwuchs aus der Region In Domat/Ems wurden im Rahmen des Youth Climbing Cup 2021 die Nachwuchs-Schweizermeistertitel im Bouldern vergeben. Edelmetall gab es auch für einen Oberhofner und einen Heimberger. PD

Leon Niederberger aus Oberhofen (hier auf einem Bild in Niederwangen) holte sich am Youth Climbing Cup 2021 in Domat/Ems den 3. Platz. Foto: PD/SAC, Davidschweizer.ch

In der Kategorie U-16 heisst die Boulder-Schweizermeisterin 2021 Noé Looser aus Grabs SG. Bei den Herren holte sich am Wochenende am Youth Climbing Cup 2021 Davide Torroni aus Gordola TI den Sieg. Bronze sicherte sich in dieser Kategorie Leon Niederberger aus Oberhofen, wie der Schweizer Alpen-Club SAC in einer Medienmitteilung schreibt.

In der jüngsten Alterskategorie (U-12) wiederum holte sich am Wettkampf in Domat/Ems Olivier Huismann aus Zürich den Tagessieg. «Da er aber nicht Schweizer Bürger ist, rückte Simon Wäfler (Heimberg BE) in der Meisterschaftswertung nach und gewann nach Gold im Lead vor sieben Tagen nun auch Gold im Bouldern», heisst es in der Mitteilung.

