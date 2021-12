Quiz zum Sportjahr – Gold, Silber, Viertelfinal – wie gut haben Sie 2021 aufgepasst? 2021 war ein ereignisreiches Sportjahr. Können Sie sich noch an alle Highlights und die vielen Schweizer Erfolge erinnern? Niklas Helbling

Nur eines von vielen Bildern, die aus dem Jahr 2021 bleiben werden: Die Schweizer Fussballer feiern den Viertelfinaleinzug an der EM. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Das Sportjahr 2021 war mit der Fussball-EM und den Olympischen Spielen in Tokio von zwei Grossereignissen geprägt. Doch daneben hatten die vergangenen zwölf Monate sportlich einiges zu bieten. Die Schweizer Sportlerinnen und Sportler begeisterten das ganze Jahr. Aber erinnern Sie sich auch noch an alle Sternstunden? An alle Skandale, an die schönen und auch die weniger schönen Momente? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Fehler gefunden?Jetzt melden.