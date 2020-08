Wölfli noch bis Cupfinal Ersatz – Goalie Faivre wechselt von Thun zu YB FC-Thun-Goalie Guillaume Faivre wechselt zu Kantonsrivale YB. Der Schweizermeister verlängert zudem bis zum Cupfinal am 30. August den Vertrag mit Marco Wölfli

Thuns bisheriger Goalie Guillaume Faivre in einer Partie gegen den BSC Young Boys. Nun wird er in der kommenden Saison selbst dort im Kader stehen. Foto: Raphael Moser

Sein Vertrag ist diesen Sommer ausgelaufen: FC-Thun-Goalie Guillaume Faivre hat beim BSC Young Boys einen neuen Kontrakt unterzeichnet, er wechselt ablösefrei in die Hauptstadt. Dies teilen die beiden Vereine mit.

Der Neuenburger und die Young Boys haben einen Kontrakt über eine Saison unterschrieben, Faivre wird beim Schweizermeister Ersatztorwart und wird Marco Wölfli beerben. YB hat derweil den auslaufenden Vertrag mit Wölfli nochmals kurzfristig verlängert – bis zum Cupfinal am 30. August, wie der Verein mitteilt.

270 Pflichtspiele für Thun

Der 33-jährige Faivre durchlief die Junioren-Stationen von Xamax und spielte 2007 erstmals für die erste Mannschaft der Neuenburger. Später folgten leihweise Gastspiele bei Vaduz und Wil, ehe er 2012 zum FC Thun wechselte. Seither stand er während acht Saisons und 270 Pflichtspielen für die Berner Oberländer im Tor.

«Wir rechneten mit dem Abgang. Gui hat in den letzten acht Jahren perfekt ins Kader vom FC Thun gepasst», wird Sportchef Andres Gerber in der Mitteilung des FC Thun zitiert. Nun folge für Faivre ein neuer Abschnitt und für den FC Thun eine neue Ära, so Gerber weiter. «Wir sind gut vorbereitet und planen mit Hirzel und Ziswiler für die Zukunft.»



pd/ngg