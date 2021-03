Tigers-Eigengewächs – Goalie Damian Stettler erhält Einsteigervertrag Torhüter Damian Stettler erhält bei den SCL Tigers einen Einsteigervertrag. Er wird allerdings nächste Saison mit einer B-Lizenz beim EHC Winterthur spielen.

Damian Stettler im Einsatz gegen die ZSC Lions diesen Februar in Zürich. Foto: Manuel Geisser

Damian Stettler unterschreibt bei den SCL Tigers einen Einsteigervertrag bis Saison 2022/23. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Das Langnauer Eigengewächs spielte zu Beginn der Saison 2020/21 für die U20 Elit der Young Tigers. Wegen Verletzungen und Krankheiten der beiden Stammtorhüter Ivars Punnenovs und Gianluca Zaetta, wurde Stettler des öfters ins Fanionteam nachnominiert.

Im Spiel gegen den EV Zug Ende Dezember debütierte er erstmals als Start-Torhüter in der National League. Der 19 Jahre alte Goalie kam in dieser Saison bei sechs Spielen zum Einsatz und konnte von 173 Schüssen 157 abwehren, was einer Fangquote von 90.8 % entspricht.

Viktor Alm bleibt Torhütertrainer

Der Torhütertrainer Viktor Alm wird auch nächstes Jahr für die Ausbildung der Tigers zwischen den Pfosten verantwortlich sein. Der 31-jährige Schwede war bereits in Norwegen, Schweden und Deutschland als Goalie-Coach tätig und profitiert von viel internationaler Erfahrung.

Neben der Betreuung der ersten Mannschaft ist er auch für die Torhüter der U20 und U17 verantwortlich.

PD/flo