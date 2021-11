Islam in Pakistan – Gnadenlose Jagd auf «Gotteslästerer» In Pakistan wird Blasphemie streng geahndet, am Ende steht oft ein Todesurteil. Ein Besuch bei einem Anwalt, der das Gesetz verteidigt, und einem Regisseur, der verfolgt wird. Sonja Zekri aus Lahore

Kritik am Blasphemiegesetz gilt auch als Blasphemie: Anwalt Gholam Mustafa Chaudry (rechts) mit dem Kläger im Fall der Christin Asia Bibi im Oktober 2018. Foto: Aamir Qureshi (AFP)

Wenn ein Anwalt 45 Todesurteile vor Gericht erstreitet und keines davon wird vollstreckt – muss man dann von Scheitern reden? Vielleicht nicht. Vielleicht sind die Fragen von Schuld und Verteidigung im Falle von Gholam Mustafa Chaudry ohnehin, wie soll man sagen, verzwirbelter. Chaudry ist Rechtsanwalt in der pakistanischen Metropole Lahore. Seine Kanzlei liegt nicht weit vom Obersten Gericht, in seinem Viertel drängt sich ein Anwaltsbüro an das nächste, dazwischen Motorräder, Obststände, Männer in schwarzen Anzügen und weissen Hemden. Männer wie Gholam Mustafa Chaudry.