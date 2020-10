Alarm bei den Bayern – Gnabry ist mit dem Coronavirus infiziert Nur einen Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid meldet der FC Bayern die Infektion seines deutschen Nationalspielers. Etienne Sticher

Serge Gnabry ist mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Imago

Muss der FC Bayern München den Auftakt in die Mission Titelverteidigung in der Champions League am Mittwoch verschieben? Einen Tag vor dem Spiel gegen Atlético Madrid meldet der deutsche Serienmeister einen Coronafall im Team. Der Deutsche Serge Gnabry ist positiv getestet worden. Ihm gehe es gut, und er befinde sich in häuslicher Quarantäne, schreibt der Verein.

Am Morgen habe er noch am Abschlusstraining mit dem Team teilgenommen. Ob dies Auswirkungen auf die Partie gegen die Madrilenen hat, und ob die Partie sogar verschoben werden muss, ist noch nicht klar.