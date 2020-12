Winter-Pop-ups in Bern – Glühbier, Warteschlangen und ein Halleluja Diesen Winter verteilen sich die Glühweinfans wegen des Coronavirus auf die ganze Stadt Bern. Das sind die Pop-ups 2020. Claudia Salzmann

In früheren Zeiten wurden die Glühweinstände in der Berner Innenstadt regelrecht überrannt. Dieses Jahr ist alles anders: Der Platzhirsch, bei dem der Glühwein seit je in Strömen floss, hat vom Regierungsstatthalter nicht einmal eine Bewilligung bekommen. Dies, weil er zu nahe am Weihnachtsmarkt gewesen wäre. Dabei wären ein Schutzkonzept und Sitzplätze vorhanden gewesen.

Die 50-Personen-Regel schreckte einige Betreiber ab. Andere scheuten den Aufwand für den Aufbau eines Winter-Restaurants. Dennoch sorgen kleinere Betreiber für Weihnachtsstimmung in der Innenstadt. Bei diesen Adressen können Sie – mit ein wenig Geduld – die Tassen klirren lassen. Natürlich mit Abstand.