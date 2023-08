Glücksbringer im Fussball – Wo sind all die Maskottchen hin? Fehlt im Schweizer Fussball die Klasse? Das Geld? Der Anschluss an die europäische Spitze? Nein, findet unser Kolumnist, es mangelt an Knuffigkeit. Michael Feller

Im Jahr 2015 hüpfte der Obi-Biber noch über den Wankdorf-Rasen. Foto: Thomas Hodel

Die berühmten Berner Young Boys spielen also künftig in der Königsklasse, zum dritten Mal. Würde ich diese Kunde per Zeitsprung meinem früheren Ich überbringen, das vor einigen Jahren im halb leeren damaligen Stade de Suisse ein Fussballspiel verfolgte – dieses Ich würde mich wohl in das vermutete Paralleluniversum der unerfüllten Wünsche zurückohrfeigen wollen.

Das Wundern von Bern Die Autorinnen und Autoren staunen in der Kolumne «Das Wundern von Bern» jede Woche über aktuelle Phänomene.

Die kleine Fussballwelt war damals durchaus in Ordnung. YB war leidenschaftlicher Nichtmeister, auch ein zweiter Platz sei «suberi Büez», fand Kuno, und auch sonst unterschied sich das Fussballerlebnis nicht unwesentlich von heute: Es gab den Obi-Biber. Ein Mensch im orangen Maskottchenkostüm hüpfte in der Pause über den Kunstrasen und wohnte lustigen Pausenspielchen bei, in denen sich zufällig ausgeloste Freiwillige irgendwie zum Affen machten.

Der Biber verschwand irgendwann mit dem Leibchensponsor, was nicht weiter verwundert: Weshalb soll gerade ein Biber YB repräsentieren? Danach kam nichts mehr. Nirgends. Die Maskottchen sind aus der Super League verschwunden. Das bestätigt auch Fussballjournalist Dominic Wuillemin, der nun wirklich jedes Stadion kennt: «Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in letzter Zeit irgendwo eines gesehen hätte.»

Man kann monieren, dass so ein Maskottchen zum US-Sport-Event-Brimborium gehöre. Dort machen die Plüschfiguren Stimmung, sie sind Identifikationsfiguren und ein kommerzieller Faktor. Harry the Hawk bei den Atlanta Hawks, Benny the Bull bei den Chicago Bulls, Stuff the Magic Dragon bei Orlando Magic. Das brauche es bei einer ernsthaften Sache wie dem guten alten originalen Fussball sicher nicht, finden Plüschverächter.

Was für ein Irrtum: Auch im fussballmässig eher puristischen Deutschland existiert eine erfreulich hohe Dichte an Maskottchen, und zwar bis in die niederen Ligen. Es gibt klassisch angsteinflössendes Getier wie Brian the Lion bei Bayer 04 Leverkusen oder Stier Lohmann bei Arminia Bielefeld. Das Wildschwein namens Willi Wildpark vom Karlsruher SC. Und weniger angsteinflössende wie Al-Aix, der Kartoffelkäfer des Regionalligisten Alemannia Aachen. Es geht auch elegant: Das Maskottchen des FSV Zwickau ist Schwan Robert. Eher wunderlich: Beim FC Rot-Weiss Erfurt verkleidet sich ein Mensch mit einem Menschenkostüm (Maskottchen Sakko).

Mit dem Status einer Clublegende: Lebendmaskottchen Hennes vom 1. FC Köln. Foto: effzeh.com

Der legendärste – und zudem plüschfreie – Glücksbringer im deutschen Fussball ist aber Geissbock Hennes beim 1. FC Köln. So ein echter Geissbock lebt nicht ewig, seit 2019 ist Hennes IX. im Amt. Die Tradition gibt es seit 1950. Seit 2014 wohnt Hennes im örtlichen Zoo.

Ein neues Maskottchen für YB muss also her. Ein Kanarienvogel? Eine Hummel! Oder ein echter Bär, der ins Stadion geführt wird, während sich die Champions-League-Gegner aufwärmen, so als kleine Einschüchterung. Wobei, ist das jetzt wieder so eine Sache aus dem Paralleluniversum der unerfüllten Wünsche?

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

