Thuner Linden gerettet – Glückliche Gesichter und versöhnliche Worte Happy End zum Sommer-Ende für die Sommerlinden am Eigerplatz. Anwohner haben am Mittwoch deren Fortbestehen gefeiert. Hans Peter Roth

Sie stiessen die Rettung der Linden am Eigerplatz an und stossen nun an auf die Bäume des Anstosses: Franziska Regli und Markus Meinen. Foto: Hans Peter Roth



Zufriedene Gesichter blinzeln in die Morgensonne und strahlen mit dieser um die Wette. Am Eigerplatz in Thun haben sich einige Quartieranwohner um einen Tisch gemütlich eingerichtet. «Was für ein prächtiger Tag», freut sich Petitionärin Franziska Regli: «Ich bin schon seit 6.30 Uhr hier.»

Die Menschen im Quartier, welche sich mit Herz und Beharrlichkeit für die Rettung von zwölf Linden an der Waisenhausstrasse und am Eigerplatz eingesetzt haben, sind in Feierlaune. Sekt steht bereit. Dabei hiess es keine 24 Stunden zuvor noch Bangen statt Feiern.