Lebenszufriedenheit Anfang 30 – Glücklich, nur wissen sie es nicht Zwischen 30 und 34 Jahren haben Menschen die besten Voraussetzungen, um die Zeit ihres Lebens zu haben – bloss merken sie das oft nicht. Meinung Tina Huber

Anfang 30 ist eine tolle Zeit: Man hat noch alle Vorzüge der Jugend, wird aber schon wie ein Erwachsener behandelt. Foto: Getty Images

Wenn Sie zurückblicken auf Ihr Leben, wann waren Sie so richtig glücklich? Viele Europäerinnen und Europäer nennen auf diese Frage die Phase zwischen 30 und 34 Jahren, die sie als besonders positiv in Erinnerung haben. Danach geht es bergab mit der Zufriedenheit, und erst ab Mitte 50 macht das Leben wieder mehr Spass. Zu diesem Ergebnis kam eine spanische Ökonomin, die Daten von rund 27’000 Studienteilnehmenden ausgewertet hat, auch aus der Schweiz. Zwar war die Befragung retrospektiv – gut möglich also, dass die Erinnerung der Befragten an ihre jungen Lebensjahre nostalgisch geschönt war.