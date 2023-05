Gletscher im Oberland – Glück für die Gletscher: Im Frühling fiel viel Schnee Noch sind die Oberländer Gletscher tief verschneit. Weit tiefer als etwa im Februar. Zu verdanken haben sie die weisse Schutzschicht dem nassen, kühlen Frühling. Hans Peter Roth

Der Glaziologe Matthias Huss und eine Mitarbeiterin bei Eisbohrungen auf dem Plaine-Morte-Gletscher. Foto: PD / C. Streule

Was für die Seen zutrifft, gilt auch für die Fliessgewässer. Da, wo viel Schmelzwasser von Gletschern hinzukam, blieben die Wasserstände auch im Sommer 2022 hoch. Glaziologe Matthias Huss kann deshalb bestätigen, dass im vergangenen heissen und trockenen Sommer überall in den Schweizer Gewässern Wasserknappheit herrschte – ausser in den Bächen und Flüssen, die viel Gletscherwasser führten.