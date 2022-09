Thuner Wahlen – GLP will wieder Fraktionsstärke erreichen Die GLP rechnet sich gute Chancen aus, um gestärkt aus den Wahlen vom 27. November hervorzugehen.

Vanessa Meier und Norbert Fischer (GLP) kandidieren für den Thuner Gemeinderat. Foto: PD

Zu den Gemeinderatswahlen vom 27. November tritt die GLP Thun mit zwei Personen an. Die 30-jährige Immobilienbewirtschafterin Vanessa Meier möchte sich für liberale und attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzen: «Sie sind eine wichtige Grundlage, um Thun erfolgreich in die Zukunft zu führen und allen Generationen eine lebenswerte Stadt zu bieten», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.

Weiter kandidiert Norbert Fischer für den Gemeinderat. Er ist 27-jährig, Projektleiter Medizintechnik/Ingenieur FH und bezeichnet «effektiven Klimaschutz, gesunde Finanzen und sinnvolle Planung» als die Herausforderungen, welchen sich Thun stellen muss. Ziel sei, die hohe Lebensqualität der Stadt mit «liberalen, pragmatischen und und zukunftsgerichteten Lösungen» zu erhalten.

Wie die letzten Wahlen auf lokaler, kantonaler und nationaler Ebene gezeigt hätten, verfüge die GLP in Thun über genug Rückhalt, um mindestens vier Sitze zu erzielen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. «Damit wäre die Fraktionsstärke erreicht.» Bezüglich Listenverbindungen zeige sich die GLP offen. Bis jetzt ist sie eine solche mit EVP und EDU für den Gemeinderat eingegangen.

pd/mi

