Ersatzwahl in Thun – GLP unterstützt Ali-Oesch Die Thuner Grünliberalen empfehlen bei der Ersatzwahl für den Gemeinderat vom 28. November «aus Überzeugung» SP-Frau Katharina Ali-Oesch. PD

Sie kandidiert am 28. November für die Nachfolge von Gemeinderat Roman Gimmel: Katharina Ali-Oesch (SP). Foto: Lou Stucki

Am 28. November kommt es in Thun zur Ersatzwahl für Roman Gimmel (SVP), der per Ende Jahr seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat eingereicht hat. Zur Verfügung stellen sich die zwei Kandidierenden Katharina Ali-Oesch (SP) und Reto Schertenleib (SVP). Wie die Grünliberalen Thun (GLP) am Mittwoch bekannt gegeben haben, unterstützen sie Ali-Oesch und empfehlen sie zur Wahl.

«Katharina Ali-Oesch ist der GLP in vielen Bereichen politisch nah und kann unsere Anliegen in den Gemeinderat bringen.» Nicole Krenger, Präsidentin GLP Thun

Nicole Krenger, Stadträtin und Präsidentin der GLP Thun, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Katharina Ali-Oesch ist der GLP in vielen Bereichen politisch nah und kann unsere Anliegen in den Gemeinderat bringen. Als Beispiel kann die nachhaltige Mobilität erwähnt werden, wo sich ihre Ansichten in weiten Teilen mit jenen der GLP decken.» Auch in der Bildungspolitik verfüge Ali-Oesch über eine «grosse Expertise». Die Wahlempfehlung erfolge «aus voller Überzeugung». Krenger betont schliesslich, dass es ihr persönlich ein grosses Anliegen sei, «dass die amtierende Gemeinderätin weibliche Unterstützung erhält und die Männerrunde im Gemeinderat etwas ausgeglichen wird».

Hinsichtlich der Strategie für die ordentlichen Gemeinderatswahlen 2022 will die GLP gegen Ende Jahr parteiintern eine Standortbestimmung vornehmen und den Austausch mit den übrigen Parteien aus der politischen Mitte weiterführen.

